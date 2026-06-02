Apele Spaniei au atins temperaturi record în luna mai. Experții avertizează asupra unui fenomen îngrijorător în Marea Mediterană

Val de căldură fără precedent: marea din jurul Spaniei a înregistrat cele mai ridicate temperaturi măsurate vreodată în luna mai

Apele din jurul Spaniei au încheiat luna mai cu temperaturi fără precedent pentru această perioadă a anului, după un episod de căldură excepțională care a afectat atât uscatul, cât și zonele maritime. Datele oficiale colectate de rețeaua de monitorizare a Puertos del Estado arată că o mare parte a litoralului spaniol a înregistrat cele mai ridicate temperaturi ale apei măsurate vreodată în luna mai, potrivit Euronews.

Fenomenul s-a manifestat pe o arie extinsă, de la coastele Galiciei și Marea Cantabrică până în Marea Mediterană și Insulele Baleare. Temperaturile neobișnuit de ridicate au depășit recordurile anterioare pentru această lună, semnalând o încălzire accentuată a apelor marine.

Potrivit instituției spaniole responsabile de monitorizarea oceanografică, 18 dintre cele 29 de geamanduri din rețeaua națională au înregistrat maxime istorice pentru luna mai, depășind toate valorile consemnate anterior de la începutul seriilor de măsurători.

Recorduri pe aproape întreg litoralul spaniol

Datele arată că 12 dintre cele 15 geamanduri din rețeaua offshore și 6 dintre cele 14 geamanduri costiere au raportat temperaturi record.

Situația a fost deosebit de evidentă în nordul Spaniei. Toate geamandurile amplasate în largul coastelor Galiciei și în Marea Cantabrică au înregistrat cele mai ridicate temperaturi măsurate vreodată în luna mai. Recorduri similare au fost observate și în numeroase puncte din bazinul mediteranean.

Specialiștii consideră că amploarea geografică a fenomenului este remarcabilă, întrucât valorile extreme nu s-au limitat la o singură regiune, ci au afectat simultan zone aflate la sute de kilometri distanță una de cealaltă.

Insulele Baleare au înregistrat cele mai mari temperaturi

Cea mai ridicată temperatură din întreaga rețea a fost măsurată în apropierea orașului Mahón, pe insula Menorca. Pe 27 mai, geamandura din zonă a înregistrat o temperatură de 26,58 grade Celsius, cea mai mare valoare raportată în rețeaua de monitorizare.

Pe locul al doilea s-a situat geamandura Dragonera, tot în Insulele Baleare, care a atins 26,2 grade Celsius pe 30 mai.

Alte puncte care au stabilit noi recorduri pentru luna mai au fost Tarragona, cu 24,64 grade Celsius, Cabo Begur, cu 24,47 grade, și Valencia, unde temperatura apei a ajuns la 23,47 grade Celsius.

Și rețeaua costieră a consemnat valori fără precedent. La Tarragona au fost măsurate 24,5 grade Celsius pe 30 mai, iar la Barcelona temperatura apei a atins 24,2 grade Celsius în ziua următoare. Recorduri pentru această perioadă a anului au fost raportate și în Bilbao, Pasaia, Gijón și Langosteira.

Printre geamandurile offshore care au depășit recordurile istorice pentru luna mai se numără cele din Bilbao-Vizcaya, Cabo de Peñas, Estaca de Bares, Villano-Sisargas, Cabo Silleiro, Valencia, Tarragona, Cabo Begur, Dragonera și Mahón.

Valul de căldură a influențat semnificativ temperatura apei

Aceste valori excepționale au coincis cu un episod de căldură neobișnuită care a afectat Spania și o mare parte a Europei în a doua jumătate a lunii mai.

Conform Agenției Meteorologice de Stat din Spania (AEMET), în anumite regiuni s-au înregistrat temperaturi specifice verii, deși calendaristic era încă sfârșit de primăvară. În Marea Cantabrică, temperatura la suprafața apei a fost cu aproximativ 1,5 până la 2 grade Celsius peste media normală pentru această perioadă.

Meteorologii subliniază că astfel de diferențe sunt semnificative la scară climatică și pot indica tendințe de încălzire care depășesc fluctuațiile sezoniere obișnuite.

De ce rămâne marea caldă mai mult timp

Experții explică faptul că oceanele și mările reacționează mult mai lent la schimbările atmosferice decât uscatul, din cauza inerției termice ridicate a apei.

Cu alte cuvinte, căldura acumulată în apă se disipă într-un ritm lent, ceea ce înseamnă că temperaturile ridicate pot persista săptămâni întregi chiar și după ce temperaturile aerului revin la valori normale.

Acest efect transformă mările și oceanele în adevărate rezervoare de căldură, contribuind la menținerea unor condiții neobișnuit de calde pe termen mai lung.

Posibile efecte asupra ecosistemelor marine

Încălzirea accentuată a apelor reprezintă și un motiv de îngrijorare pentru comunitatea științifică. Temperaturile ridicate care persistă pe perioade îndelungate pot favoriza apariția valurilor de căldură marine, fenomene asociate cu perturbări importante ale ecosistemelor.

Astfel de condiții pot modifica distribuția speciilor marine, pot crește nivelul de stres asupra habitatelor sensibile și pot afecta biodiversitatea. De asemenea, există riscul apariției unor efecte economice semnificative asupra activităților dependente de mare, inclusiv asupra sectorului pescuitului.

Puertos del Estado administrează una dintre cele mai importante rețele oceanografice din Europa. Sistemul include 15 geamanduri de mare adâncime, 14 geamanduri costiere, 46 de maregrafe și o rețea de radare de înaltă frecvență care monitorizează în timp real temperatura apei, înălțimea valurilor, nivelul mării și curenții oceanici.

Îngrijorările legate de evoluția temperaturilor sunt amplificate și de avertismentele recente ale Organizației Meteorologice Mondiale. Instituția estimează că există o probabilitate ridicată ca anomaliile termice globale să continue și în lunile următoare. În același timp, numeroase organisme științifice consideră că bazinul mediteranean se numără printre regiunile cele mai vulnerabile la efectele încălzirii climatice, ceea ce face ca recordurile înregistrate în apele Spaniei să fie urmărite cu atenție de cercetători din întreaga lume.