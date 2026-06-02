x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Mesaj RO-Alert emis de urgență în Hunedoara, după ce un urs a intrat în zonele locuite

Mesaj RO-Alert emis de urgență în Hunedoara, după ce un urs a intrat în zonele locuite

de Redacția Jurnalul    |    02 Iun 2026   •   19:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Mesaj RO-Alert emis de urgență în Hunedoara, după ce un urs a intrat în zonele locuite
Intervenție rapidă a jandarmilor în Hunedoara, în urma unei alerte RO-Alert pentru urs

Prezența unui urs a fost semnalată, marți după-amiază, în localitatea Vulcan, din județul Hunedoara.

Ursul a fost văzut pe strada Baleii din localitatea Vulcan, potrivit ISU Hunedoara.

Potrivit pompierilor, pentru siguranța populației, a fost emis un mesaj RO-Alert.

Nu este prima dată când urs se plimbă nestingherit pe stradă, într-o zonă populată. Chiar luni, un urs a fost semnalat în comuna Rimetea din județul Alba. Atunci, jandarmii au intervenit pentru a goni ursul, folosindu-se de sirenă și luminile acesteia, dar și de petarde. În a doua jumătate a lunii mai, intervenții legate de urși au avut loc și în județul Neamț.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: urs hunedoara ro alert
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri