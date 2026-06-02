Mesaj RO-Alert emis de urgență în Hunedoara, după ce un urs a intrat în zonele locuite

Ursul a fost văzut pe strada Baleii din localitatea Vulcan, potrivit ISU Hunedoara.

Potrivit pompierilor, pentru siguranța populației, a fost emis un mesaj RO-Alert.

Nu este prima dată când urs se plimbă nestingherit pe stradă, într-o zonă populată. Chiar luni, un urs a fost semnalat în comuna Rimetea din județul Alba. Atunci, jandarmii au intervenit pentru a goni ursul, folosindu-se de sirenă și luminile acesteia, dar și de petarde. În a doua jumătate a lunii mai, intervenții legate de urși au avut loc și în județul Neamț.

