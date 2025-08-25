x close
Donald Trump ordonă vopsirea zidului de la granița cu Mexicul în negru, pentru a deveni prea fierbinte pentru imigranți

de Redacția Jurnalul    |    25 Aug 2025   •   08:10
Sursa foto: Hepta

Președintele american Donald Trump a dispus ca întregul zid de la granița cu Mexicul să fie vopsit în negru pentru a deveni prea fierbinte pentru imigranții care încearcă să intre ilegal în SUA, potrivit secretarei pentru securitate internă, Kristi Noem.

Noem a vizitat zona de graniță din New Mexico și a declarat că lucrările au început deja pe o parte a zidului din bare de oțel, înalte de 9 metri. Directiva, conform oficialului, are două scopuri: prevenirea formării ruginii și descurajarea imigranților să escaladeze zidul, care va absorbi mai multă căldură sub soarele deșertului.

Referitor la criticii care consideră că această măsură va agrava situația imigranților, Noem a răspuns: „Nu îl atingeți. Oamenii au de ales.” Nu au fost comunicate costurile sau termenul de finalizare al proiectului. În timpul vizitei, Noem a vopsit demonstrativ o porțiune mică din zid.

În prezent, arestările la graniță au scăzut dramatic față de anii anteriori, media fiind de 41 de persoane pe zi, comparativ cu 400 anul trecut și 2.300 în 2023. În al doilea mandat al lui Trump, aproximativ 11 kilometri de bariere noi au fost instalați. Congresul american a aprobat un buget de 47 de miliarde de dolari pentru continuarea lucrărilor și mentenanță, scrie Bloomberg.

Această decizie intervine într-un context de securitate strictă la frontieră, în care nouă imigranți reușesc zilnic să treacă granița fără să fie opriți.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Donald Trump mexic
