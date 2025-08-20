x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump vrea pace în Ucraina pentru că „vrea să ajungă în rai”

Trump vrea pace în Ucraina pentru că „vrea să ajungă în rai”

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   12:30
Trump vrea pace în Ucraina pentru că „vrea să ajungă în rai”

Președintele SUA, Donald Trump a declarat marți, într-un interviu acordat Fox News, că unul dintre motivele pentru care vrea să pună punct războiului din Ucraina este viața de apoi – relatează SkyNews.

„Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la moarte, cred că este destul de... Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil, pentru că am auzit că nu mă descurc prea bine. Sunt chiar pe nivelul de jos. Dar dacă voi putea ajunge în rai, acesta va fi unul dintre motive”, a spus Trump.

Întrebată la Casa Albă dacă Trump glumea sau a fost serios, purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă Karoline Leavitt a spus: „Cred că președintele a vorbit serios. Cred că vrea să ajungă în Rai – așa cum, sper, ne dorim cu toții”.

După summit-ul cu Putin din Alaska și apoi întâlnirea cu Zelenski și cu liderii europeni de la Casa Albă, Trump a reușit să obțină promisiunea că Putin și Zelenski vor avea o întâlnire bilaterală.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: donald trump răi pace ucraina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri