Trump vrea pace în Ucraina pentru că „vrea să ajungă în rai”

„Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la moarte, cred că este destul de... Vreau să încerc să ajung în rai, dacă este posibil, pentru că am auzit că nu mă descurc prea bine. Sunt chiar pe nivelul de jos. Dar dacă voi putea ajunge în rai, acesta va fi unul dintre motive”, a spus Trump.

Întrebată la Casa Albă dacă Trump glumea sau a fost serios, purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă Karoline Leavitt a spus: „Cred că președintele a vorbit serios. Cred că vrea să ajungă în Rai – așa cum, sper, ne dorim cu toții”.

După summit-ul cu Putin din Alaska și apoi întâlnirea cu Zelenski și cu liderii europeni de la Casa Albă, Trump a reușit să obțină promisiunea că Putin și Zelenski vor avea o întâlnire bilaterală.

(sursa: Mediafax)