Război total între Casa Albă și Vatican: Trump îl numește pe Papa Leon o amenințare la adresa securității catolicilor

Remarcile vin cu două zile înainte ca Marco Rubio, secretarul de stat american, să se întâlnească cu Papa Leon la Vatican, într-un efort de a destinde tensiunile stârnite de atacurile anterioare ale lui Trump la adresa pontifului născut în Chicago, legate de condamnarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, potrivit The Guardian.

Într-o declarație adresată lui Hugh Hewitt, un important realizator de emisiuni radio conservatoare de la rețeaua americană Salem News, Trump a declarat că Papa „ar prefera să vorbească despre faptul că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară și nu cred că este un lucru prea bun”.

„Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni”, a adăugat președintele SUA. „Dar presupun că, dacă depinde de Papă, el consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară.”

Papa Leon nu a spus niciodată că Iranul ar trebui să aibă arme nucleare, dar s-a opus în repetate rânduri războiului împotriva țării și escaladării ulterioare a conflictului din Liban și din Orientul Mijlociu în sens larg, cerând încetarea focului și dialog.

Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, a declarat marți că se așteaptă la o întâlnire „sinceră” între Rubio, un catolic, și Leo la Palatul Apostolic joi dimineață.

