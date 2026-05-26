Amenzi de milioane pe piața echipamentelor medicale: Consiliul Concurenței sancționează 5 companii

Potrivit comunicatului publicat, vineri, este vorba despre companiile Esaote SpA (Italia), Esaote Europe BV (Olanda), DTL Medical SRL (România), Camed Medical Systems GmbH (Germania) și BMS Ultraschall (Germania).

Consiliul a acordat amenzi în valoare de 6,42 milioane de lei, echivalentul a 1,27 milioane de euro), pentru participarea la o înțelegere pe piața echipamentelor de imagistică medicală din România.

Compania Esaote SpA, alături de filiala din Olanda, și distribuitorii din România și Germania s-au înțeles să limiteze comercializarea echipamentelor de imagistică medicală marca Esaote pe teritoriul României, a concluzionat Consiliul Concurenței, în urma investigației.

„Astfel, în perioada 2020-2022, companiile sancționate au încheiat contracte și au adoptat un comportament prin care au restricționat vânzările paralele în și dinspre România, având ca efect izolarea teritoriului național în cadrul pieței europene”, potrivit Consiliului Concurenței.

Sursa citată afirmă că, prin intermediul acordurilor formale încheiate cu distribuitorii DTL și Camed, și prin comportamentul pe piață adoptat după derularea unor proceduri de achiziție publică, furnizorii au restricționat posibilitatea distribuitorilor de a accepta solicitările venite de la clienți din alte teritorii.

Așadar, clienții Români nu au putut primi echipamente de la firmele germane, deși clienții români le solicitaseră, iar firma iar DTL Medical SRL nu putea vinde la cererea unor clienți din afara teritoriului României.

Consiliul Concurenței a precizat că, prin această practică, România a fost izolată de restul pieței interne, fiind restricționată concurența intra-marcă pentru echipamentele Esaote. Înțelegerea dintre părțile implicate a limitat concurența, în special în ceea ce privește prețurile echipamentelor de imagistică marca Esaote.

Acest tip de înțelegeri pot afecta clienții publici, precum spitalele, prin reducerea accesului la oferte și prețuri mai mici pentru echipamente.

„Reamintim că legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile”, precizează Consiliul Concurenței.

Grupul Esaote produce și furnizează dispozitive medicale de diagnostic imagistic, precum sistemecu ultrasunete și rezonanță magnetică (RMN).

Potrivit comunicatului citat, deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Decizia de sancționare va fi pusă în aplicare de ANAF.

