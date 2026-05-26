Gala UNITER 2026 și-a desemnat marii câștigători: cine a luat premiul pentru cel mai bun spectacol

Distincţia a fost înmânată directorului Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, actorul Constantin Chiriac, de către scenograful Dragoş Buhagiar şi actriţa Rodica Mandache,



"Eu am văzut trei dintre spectacolele nominalizate. Nu ştiu cum au putut să-l aleagă pe cel mai bun. Toate sunt foarte bune. Premiul pentru cel mai bun spectacol - 'Lungul drum al zilei către noapte'", a anunţat Rodica Mandache.



La cea de-a XXXIV-a ediţie a Galei Premiilor UNITER a fost prezent şi primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.



"Cultura este atât de importantă ca propria noastră identitate şi ca propria noastră apartenenţă. Evident că este importantă", a spus primarul Capitalei.



Premiul pentru Cea mai bună regie - Premiul "Lucian Pintilie" a fost câştigat de Radu Afrim pentru regia spectacolului "Casa dintre blocuri", producţie a Teatrului Naţional Târgu-Mureş - Compania "Tompa Miklós".



Distincţia a fost înmânată de actriţa Emilia Popescu.



"Mulţumesc acestei trupe minunate - 'Tompa Miklos', Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, care m-a primit de foarte multe ori cu foarte multă căldură şi am scris pentru ei, am scris pentru vocile lor, pentru ochii lor, pentru trupurile, pentru sufletul lor, am făcut ceea ce voi numiţi personaje, eu îi numesc oameni. (...) O să fac ceva ce nu credeam că o să fac, o să dau un sfat celor mai tineri: Vorbiţi doar despre lucrurile care vă dor cu adevărat, lucrurile care vă bucură cu adevărat, pentru că doar aşa veţi fi fericiţi, bucuroşi şi îi veţi face fericiţi şi pe spectatori, şi vă rog nu vă lăsaţi seduşi de nicio ideologie extremă din această lume", a transmis Radu Afrim.



La Gala UNITER au fost acordate premiile pentru:



* Cel mai bun debut - Larisa Popa pentru regia spectacolului "Acest loc blestemat" de Anamaria Feraru şi Ruxandra Simion, producţie a Centrului de Teatru Educaţional Replika, Bucureşti;



* Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic - "Fereastra care n-avea somn" de Selma Dragoş, adaptarea radiofonică şi regia Mihnea Chelaru, Societatea Română de Radiodifuziune;



* Cea mai bună scenografie - Oana Micu pentru scenografia spectacolului "Livada de vişini" de A.P. Cehov, regia Andrei Măjeri, producţie Teatrul de Stat Constanţa;



* Cel mai bun actor în rol secundar - Tibor Pálffy pentru rolul Jean din spectacolul "Rinocerii" de Eugene Ionesco, regia László Bocsárdi;



* Cea mai bună actriţă în rol secundar - Alexandra Caras pentru rolul Mica din spectacolul "Dealul florilor" de Caliţa Nantu, regia Mark Cristopher Demeter;



* Cel mai bun actor în rol principal - Nicu Mihoc pentru rolul Edmund Tyrone din spectacolul "Lungul drum al zilei către noapte", după Eugene O'Neill, regia Timofei Kuliabin;



* Cea mai bună actriţă în rol principal - Cătălina Mihai pentru rolul Janis din spectacolul "Club 27" de Cătălina Mihai, regia Alex Bogdan;



* Cea mai bună regie (Premiul "Lucian Pintilie") - Radu Afrim pentru regia spectacolului "Casa dintre blocuri", producţie Teatrul Naţional Târgu-Mureş - Compania "Tompa Miklós";



* Cel mai bun spectacol - "Lungul drum al zilei către noapte" după Eugene O'Neill, regia Timofei Kuliabin, producţie Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu;



* Cel mai bun critic de teatru (Premiul "George Banu") - Kinga Boros pentru analizele critice, din perspectivă multiculturală, privind teatrul din Transilvania;



* Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută - "În zori, lumina e mai aspră" de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol;



* Cel mai bun spectacol de teatru de animaţie / teatru pentru copii - "The window", dramatizarea Robert Copoţ, Laurenţiu Pleşa, David Zuazola, regia David Zuazola;



* Cea mai bună muzică originală şi sound design - Vasile Şirli pentru muzica spectacolului "Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul şi a fugii lui în pustie (după 1001 de nopţi)", regia Silviu Purcărete;



* Cel mai bun video design - Bogdan Slăvescu pentru video designul spectacolului "Dark Play" de Carlos Murillo, regia Radu Apostol;



* Cel mai bun lighting design - Nichita Teodorescu pentru lighting designul spectacolului "Iarna" de Jon Fosse, regia Hunor Horváth;



* Cea mai bună coregrafie / mişcare scenică - Andrea Gavriliu pentru coregrafia spectacolului "Rave de Ravel";



Premii speciale au primit:



* ŞI Festival - Festivalul de Teatru şi Film, ediţia a V-a, realizat de Asociaţia Şerban Ionescu - pentru construirea unui spaţiu de creaţie şi identitate culturală în localitatea 2 Mai



* Teatrul de Artă Bucureşti - pentru rezistenţă şi vocaţie în cultura independentă - 15 ani în 2025



* Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, la împlinirea a 175 de ani de slujire a culturii româneşti



* Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi - 185 de ani de istorie, tradiţie şi continuitate



Premii pentru întreaga activitate au fost înmânate actriţei Catrinel Dumitrescu, actorului Marius Bodochi, regizorului Tompa Gabor, scenografei Marie-Jeanne Lecca şi criticului de teatru Marina Constantinescu.



Premiul de excelenţă "Ion Caramitru" a fost oferit Teatrului ACT - Primul teatru independent din România, reper al valorii şi demnităţii în cultura română de peste 25 de ani. Distincţia a fost primită de actorul Marcel Iureş, fondator şi preşedinte, alături de echipa Teatrului ACT.



Premiul preşedintelui UNITER a fost acordat ARCUB. Distincţia a fost înmânată managerului Mihaela Păun.



Actorul Victor Rebengiuc a primit distincţia "Omagiul UNITER" pentru cariera sa strălucită şi longevivă. Premiul a fost înmânat de preşedintele UNITER, scenograful Dragoş Buhagiar, şi vicepreşedintele UNITER, Aura Corbeanu.



"Când ne naştem avem nişte părinţi naturali. Pe parcursul vieţii avem şansa să ne alegem părinţii culturali, iar dumneavoastră sunteţi pentru câteva generaţii realmente un părinte spiritual. (...) Vă mulţumesc foarte mult, în numele Uniunii, pentru că atunci când au fost nori negri deasupra Uniunii noastre, în timp ce mulţi se ascundeau, dumneavoastră aţi apărat UNITER-ul fără nicio rezervă", i-a transmis Dragoş Buhagiar lui Rebengiuc.



Victor Rebengiuc a mărturisit că "a fost o călătorie lungă" şi a făcut parte dintr-o generaţie care a însemnat mult pentru teatrul românesc.



"Am cunoscut, poate o să-i surprindă pe unii, nişte oameni care m-au ajutat mult în carieră, începând cu Vlad Mugur, pe urmă doamna Bulandra, şi înainte de toţi doamna Aura Buzescu, profesoara mea. După asta Ciulei, Pintilie, Vlad Mugur, Radu Penciulescu şi încă mulţi alţii în cei aproape 70 de ani de carieră, carieră pe care am trecut-o. Acum mă odihnesc şi asta e. Am venit, am făcut prezenţa aici, mulţumesc pentru premiu şi sper ca în curând să-mi întâlnesc foştii colegi. Fac parte dintr-o generaţie care a însemnat mult pentru teatrul românesc. Generaţiei 1956 i se spunea - mie nu-mi venea să spun chestia asta, dar aşa se spunea - Generaţia de Aur. Aşa că sper să-i întâlnesc pe toţi acolo. Sunt ultimul din această generaţie care încă mai vorbeşte la microfon", a spus actorul Victor Rebengiuc.



Găzduit de Gala Premiilor UNITER, Premiul British Council a fost acordat spectacolului "Supernormali", un amestec de comedie neagră şi realism crud, care îşi propune să vorbească despre condiţia persoanelor cu dizabilităţi.



Printre cei care au anunţat şi înmânat premiile s-au numărat Doina Levintza, Ada Solomon, Alexandrina Halic, Tudor Cucu Dumitrescu, Mirela Oprişor, Magda Catone, Lucian Ionescu, directorul Teatrului Odeon - Emil Banea, Răzvan Mazilu, Catrinel Dumitrescu.



Juriul Galei UNITER 2026 care a ales câştigătorii ediţiei din acest an a fost format din Cosmin Florea (scenograf), Iulian Postelnicu (actor), Bobi Pricop (regizor), Miruna Runcan (critic de teatru), Andrea Tokai (actriţă).



Una dintre surprizele ediţiei a fost prezenţa extraordinară pe scena Galei UNITER a contratenorului Valer Săbăduş, muzician german de origine română, distins cu numeroase premii internaţionale.



Conceptul spectacolului ediţiei din acest a Galei Premiilor UNITER aparţine coregrafului şi dansatorului Răzvan Mazilu şi scenografului Dragoş Buhagiar. AGERPRES