Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump permite Coreei de Sud să construiască submarine nucleare

Trump permite Coreei de Sud să construiască submarine nucleare

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   11:15
Trump permite Coreei de Sud să construiască submarine nucleare
Sursa foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că a acordat Coreei de Sud aprobarea pentru construirea unui submarin nuclear, în timpul vizitei sale în Asia.

Trump, aflat în întâlniri cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung și alți lideri regionali, a mai precizat că Seulul a fost de acord să achiziționeze cantități mari de petrol și gaze din SUA. În summitul de miercuri, Trump și Lee au finalizat, de asemenea, detaliile unui acord comercial important, care prevede ca guvernul sud-coreean să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite pentru a evita taxe vamale ridicate asupra importurilor sale.

Coreea de Sud căuta și permisiunea SUA pentru reprocesarea combustibilului nuclear, necesar pentru submarine capabile să monitorizeze mai eficient navele din Coreea de Nord și China. Conform unui acord bilateral, Seul nu poate reprocesa combustibilul nuclear fără consimțământul Washingtonului.

„Alianța noastră militară este mai puternică ca niciodată și, pe baza acestui lucru, le-am dat aprobarea să construiască un submarin nuclear, în locul submarinelor diesel învechite și mult mai puțin agile pe care le au acum. O călătorie excelentă, alături de un președinte minunat al Coreei de Sud”, a afirmat Donald Trump.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump coreea de sud submarin nuclear
