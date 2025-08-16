Trump susține că președintele Xi nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său

„Mi-a spus: „Nu voi face niciodată asta atâta timp cât ești președinte, dar sunt foarte răbdător, iar China este foarte răbdătoare””, a susținut liderul de la Casa Albă.

Declarația a fost făcută în cadrul unuii interviu pentru Fox News înaintea sumiitului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a promis reunificarea, inclusiv prin forță, dacă va fi necesar. De partea cealaltă, Taiwanul respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Potrivit purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, „Guvernul SUA ar trebui să adere la principiul unei singure Chine și la cele trei comunicate comune SUA-China, să gestioneze cu prudență problemele legate de Taiwan și să protejeze cu seriozitate relațiile China-SUA, precum și pacea și stabilitatea de-a lungul Strâmtorii Taiwan”, adăugând că subiectul Taiwan este „cel mai sensibil” în relațiile bilaterale SUA-China.

Deși Statele Unite nu au relații diplomatice oficiale cu Taipei, Washington rămâne principalul furnizor de armament și sprijin internațional al Taiwanului.

