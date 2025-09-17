Trump critică din nou magistraţii din procesele sale, după asasinarea activistului Charlie Kirk

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   17:45
Sursa foto: Hepta

Preşedintele american Donald Trump i-a criticat din nou miercuri pe magistraţii care l-au urmărit penal şi judecat în timpul mandatului fostului preşedinte democrat Joe Biden, invocând recenta asasinare a activistului politic conservator Charlie Kirk, relatează AFP.

În vizorul liderului de la Casa Albă se află două dintre ţintele sale preferate: fostul procuror special Jack Smith şi judecătorul Juan Merchan, care a prezidat procesul său pentru plăţi ascunse către o fostă vedetă de filme pentru adulţi.

Trump l-a criticat pe Jack Smith pentru deschiderea unei anchete în urmă cu câţiva ani asupra Turning Point, mişcarea creată de Kirk, care a fost asasinat pe 10 septembrie.

"De ce minunatul Turning Point a fost supus unei ANCHETE de către 'deranjatul' Jack Smith şi de administraţia Biden coruptă şi incompetentă?", întreabă Donald Trump într-un mesaj postat pe reţeaua sa Truth Social.

"Au încercat să-l forţeze pe Charlie, precum şi multe alte persoane şi mişcări, să-şi înceteze activităţile. Ei au folosit Departamentul de Justiţie împotriva adversarilor politici ai lui Joe Biden, inclusiv împotriva MEA!", a continuat Trump.

Jack Smith, el însuşi vizat de o anchetă administrativă de la revenirea la putere a lui Donald Trump, a fost numit procuror special în 2022.

El a lansat urmăriri penale împotriva lui Donald Trump pentru tentative ilegale de a anula rezultatele alegerilor din 2020 şi pentru păstrarea unor documente clasificate după ce şi-a încheiat primul mandat la Casa Albă.

Acuzaţiile au fost retrase după realegerea lui Trump, conform tradiţiei de a nu urmări penal un preşedinte în exerciţiu. Jack Smith a demisionat ulterior din Departamentul de Justiţie.

Fără a-i menţiona numele, preşedintele Trump l-a criticat şi pe Juan Merchan, care a prezidat procesul Stormy Daniels. Preşedintele a fost găsit vinovat de 34 de capete de acuzare, pentru plăţi ascunse de 130.000 de dolari către fosta vedetă de filme pentru adulţi.

Trump şi-a exprimat speranţa că judecătorul "corupt" va plăti "într-o zi un preţ foarte mare pentru acţiunile sale ilegale".

De la asasinarea lui Charlie Kirk, tabăra republicană şi-a intensificat poziţiile vehemente împotriva democraţilor şi a organizaţiilor progresiste, acuzate că promovează violenţa politică.

"Stânga radicală a cauzat daune enorme ţării", a declarat preşedintele republican marţi, înainte de a pleca într-o vizită de stat în Regatul Unit. "Dar remediem situaţia", a mai spus Trump.

AGERPRES

Subiecte în articol: trump procese asasinare activist charlie kirk
