Trump spune că există „șanse mari” să se întâlnească cu Putin

„Am avut astăzi discuții foarte bune cu președintele Putin și există șanse foarte mari să putem pune capăt – sfârșitul, sfârșitul drumului, sfârșitul acelui drum”, a declarat el în Biroul Oval, când a fost întrebat despre șansele unei întâlniri în viitorul apropiat. „Acest drum a fost lung și continuă să fie lung, dar există șanse mari ca o întâlnire să aibă loc foarte curând”, a spus el, potrivit CNN.

Comentariile lui Trump au urmat unei întâlniri la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff – deși Trump a spus că nu a existat nicio „descoperire” între cei doi și a refuzat să comenteze când a fost întrebat despre calendarul unui acord, spunând „Am mai fost dezamăgit de acesta (de Putin - n.r.) și înainte”.

Anterior, în urma întâlnirii dintre Putin și Witkoff, Trump le-a spus liderilor europeni într-o convorbire telefonică că dorește să se întâlnească în curând – posibil chiar săptămâna viitoare – cu Putin, urmată de discuții trilaterale cu liderul rus și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. O sursă din cadrul unui guvern european a confirmat, de asemenea, conținutul convorbirii.

Doi oficiali ai Casei Albe au declarat pentru CNN că Putin a sugerat o întâlnire cu Trump în timpul întâlnirii față în față a liderului rus cu Witkoff la Moscova.

Asistenții lui Trump au început imediat să planifice aceste întâlniri, potrivit celor doi oficiali ai Casei Albe. Deși călătoriile prezidențiale și o întâlnire importantă cu doi lideri mondiali ar necesita în mod normal timp pentru planificare, acești oficiali au menționat că Trump își îndemna echipa să acționeze rapid.

Nu s-a stabilit încă locația, dar sunt în discuție mai multe opțiuni, potrivit Casei Albe. Aceasta a declarat că discuțiile ar putea avea loc săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni.

(sursa: Mediafax)