Trump se întâlnește cu Putin la Budapesta pentru a pune capăt războiului

"Am decis ca o reuniune a consilierilor noştri de nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele întâlniri vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, urmând să fie desemnate şi alte persoane. Locaţia urmează să fie aleasă. Apoi, preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni într-o locaţie deja convenită, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război "fără glorie" dintre Rusia şi Ucraina", a scris preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.



"Cred că în conversaţia telefonică de astăzi au fost făcute mari progrese", a apreciat liderul de la Casa Albă, fără a da detalii despre conţinutul discuţiei, pe care a descris-o drept "foarte productivă".



El a mai menţionat că Putin l-a felicitat "pentru marele succes al păcii în Orientul Mijlociu", referire la acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza.



"Cred cu tărie că acest succes în Orientul Mijlociu va contribui la negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina", a apreciat Trump.



Potrivit preşedintelui american, Putin i-a mulţumit primei doamne a SUA, Melania Trump, pentru eforturile sale de a reuni copiii ucraineni cu familiile lor, referindu-se astfel la copiii ucraineni trimişi în Rusia din teritoriile Ucrainei ocupate de trupele ruse.



Discuţia Trump-Putin, descrisă într-o declaraţie a Casei Albe de asemenea drept "bună şi productivă", a avut loc în ajunul vizitei pe care o va efectua vineri la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care doreşte să obţină din partea lui Trump sprijin militar sporit în războiul cu Rusia, în special rachete de croazieră Tomahawk.



Anterior, Putin a avertizat SUA că transferul unor rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relaţiile ruso-americane şi a menţionat că aceste de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistenţă americană.



Trump şi Putin au avut anul acesta mai multe convorbiri telefonice şi un summit pe 15 august în Alaska. Cu toate acestea, soluţionarea conflictului din Ucraina este în impas, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi susţinătorii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Sursa: AGERPRES