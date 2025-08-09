Trump se întâlnește cu Putin pe 15 august în Alaska

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   07:45
Printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, președintele SUA, Donald Trump a anunțat că întâlnirea cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska, informează Reuters.

„Mult așteptata întâlnire dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin al Rusiei va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Detalii suplimentare vor urma”, a scris Donald Trump.

Președintele de la Casa Albă a declarat „ Ar fi fost mai devreme, dar cred că există măsuri de securitate pe care, din păcate, oamenii trebuie să le ia”, adăugând că și Putin este deschis la o întâlnire.

Conform surselor citate de CNN, Statele Unite și Rusia lucrează la un acord care să pună capăt conflictului militar din Ucraina, acord ce ar putea să consfințească ocuparea unor teritorii din Ucraina de către Rusia.

Declarațiile vin după ce, la începutul săptămânii, Trump amenințase cu sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei dacă Putin nu oprește agresiunile până vineri. „Va depinde de Putin dacă termenul limită de vineri s-ar respecta”, a anunțat Trump.

„Intuiția îmi spune că avem o șansă reală (N.R. de a ajunge la pace)”, a adăugat liderul de la Washington.

(sursa: Mediafax)

