Trump se va întâlni cu Putin fără Zelenski: Între cei doi există multă ură

În acelaşi timp ei doresc să rămână în contact cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat Trump în cadrul întâlnirii avute cu liderul ucrainean, la Casa Albă, vineri.



"Între cei doi preşedinţi există multă ură, ură profundă. Şi nu exagerez când spun că este o situaţie foarte, foarte complicată", a declarat Trump.



El a spus că vor ca totul să fie confortabil pentru toată lumea şi că, într-un fel sau altul, toate cele trei părţi - adică Rusia, Ucraina şi Statele Unite - vor participa, dar că acest lucru se poate face separat.



Cu o zi înainte de întâlnirea cu Zelenski, Trump a vorbit cu Putin la telefon şi i-a propus posibilitatea unei întâlniri personale, spunând că doreşte ca întâlnirea să aibă loc "probabil în următoarele două săptămâni" în capitala Ungariei, Budapesta.



În efortul de a pune capăt războiului Kremlinului împotriva Ucrainei, Donald Trump l-a primit vineri pe Volodimir Zelenski la Casa Albă.



Trump a declarat că este o onoare să întâlnească un şef de stat atât de puternic. Zelenski a "trecut prin multe", iar SUA au trecut împreună cu el prin aceste momente, a spus Trump, conform dpa.



La a treia sa întâlnire cu preşedintele ucrainean din acest an, liderul de la Casa Albă a subliniat că s-au înţeles foarte bine.



Zelenski încearcă să obţină aprobarea pentru vânzarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, pentru a întări apărarea Kievului împotriva Rusiei.



Rachetele de croazieră ar mări raza de acţiune a Ucrainei şi i-ar permite să adopte o atitudine mai ofensivă faţă de Rusia şi chiar să lovească cu precizie ţinte din Moscova.



Încă nu este clar dacă Washingtonul va aproba vânzarea, scrie dpa. Trump a declarat vineri că ar prefera să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina fără a furniza rachete Tomahawk.



Dar Zelenski a declarat că Putin nu are intenţia de a accepta un armistiţiu.



Aflat de joi în capitala SUA, el a spus că doreşte să se întâlnească cu reprezentanţi ai companiilor de armament pentru a consolida capacitatea de apărare a ţării sale. De asemenea, era planificată şi o întâlnire cu reprezentanţii companiilor energetice americane.



Cu o zi înainte de întâlnirea cu Zelenski, Trump a purtat o convorbire telefonică cu preşedintele rus, Vladimir Putin. Trump a sugerat posibilitatea unei întâlniri personale cu Putin şi a spus că doreşte să se întâlnească cu Putin "probabil în următoarele două săptămâni" în capitala Ungariei, Budapesta.



Cei doi s-au întâlnit în august în Alaska, fără Zelenski şi fără rezultate tangibile.



Dacă Putin şi Trump se vor întâlni din nou în acest an ar putea depinde şi de rezultatul discuţiilor cu Zelenski de vineri de la Casa Albă - şi de faptul dacă SUA vor livra rachetele Tomahawk Ucrainei. Dacă vor aproba vânzarea, ţările partenere NATO ar cumpăra cel mai probabil rachetele de la SUA şi le-ar pune la dispoziţia Ucrainei.



Cu toate acestea, Kremlinul a avertizat Washingtonul să nu aprobe vânzarea de rachete Tomahawk către Kiev.

