Trump spune că armata americană „se mișcă liber” în jurul Iranului și că „nu dorește un armistițiu”

Donald Trump vorbește cu reporterii în fața Casei Albe.

Întrebat dacă are un plan pentru Insula Kharg, el spune: „Poate că am un plan, poate că nu, dar cum aș putea spune vreodată asta unui reporter?”.

El adaugă: „Este cu siguranță un loc despre care oamenii vorbesc”.

Întrebat ce a vrut să spună când a spus că războiul a fost câștigat militar în Iran, el spune că SUA „se plimbă libere” în Iran și „s-au terminat” din punct de vedere militar.

Întrebat despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a permite transporturi cruciale de petrol și gaze, el spune: „Nu o folosim. La un moment dat, se va deschide singură”.

El spune că „ar fi frumos” dacă națiunile care folosesc Strâmtoarea, precum China, s-ar „implica”, potrivit Sky News.

Întrebat despre sfârșitul războiului, el spune: „Nu vreau să fac un armistițiu. Nu faci un armistițiu când distrugi literalmente cealaltă parte”.

