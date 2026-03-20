x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump spune că armata americană „se mișcă liber” în jurul Iranului și că „nu dorește un armistițiu”

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   22:42
Sursa foto: Hepta

Întrebat, în fața Casei Albe, ce a vrut să spună când a spus că războiul a fost câștigat militar în Iran, Donald Trump spune că SUA „se plimbă libere” în Iran și „s-au terminat” din punct de vedere militar.

Întrebat dacă are un plan pentru Insula Kharg, el spune: „Poate că am un plan, poate că nu, dar cum aș putea spune vreodată asta unui reporter?”.

El adaugă: „Este cu siguranță un loc despre care oamenii vorbesc”.

Întrebat despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a permite transporturi cruciale de petrol și gaze, el spune: „Nu o folosim. La un moment dat, se va deschide singură”.

El spune că „ar fi frumos” dacă națiunile care folosesc Strâmtoarea, precum China, s-ar „implica”, potrivit Sky News.

Întrebat despre sfârșitul războiului, el spune: „Nu vreau să fac un armistițiu. Nu faci un armistițiu când distrugi literalmente cealaltă parte”.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: Donald Trump Iran
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri