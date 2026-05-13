Jurnalul.ro Ştiri Locale Copilul dispărut din Sibiu a fost găsit după două zile de căutări disperate

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   13:48
ISU Sibiu & captură video Antena 3 CNN/Alexandru a fost găsit într-o zonă împădurită extrem de periculoasă

Copilul în vârstă de 5 ani, dispărut luni după-amiază dintr-o localitate din Sebeșu de Jos, județul Sibiu, a fost găsit miercuri, într-o zonă împădurită.

Copilul de 5 ani este viu.

El se afla într-o zonă împădurită și a fost zărit din elicopter.

Toma-Alexandru Zerestea, copilul dispărut de la o fermă din judeţul Sibiu, a fost găsit în viaţă după aproape două zile de căutări.

Băiatul a fost observat din elicopter, iar imediat ce salvatorii din teren au primit coordonatele, aceştia s-au îndreptat spre el.

Tatăl copilului de cinci ani și localnicii spun că Dumnezeu a făcut o minune în acest caz, având în vedere că micuțul a supraviețuit singur, în apropierea unei zone frecventate de animale.

 

 

Subiecte în articol: copil găsit sibiu elicopter.
