Copilul dispărut din Sibiu a fost găsit după două zile de căutări disperate

Copilul de 5 ani este viu.

El se afla într-o zonă împădurită și a fost zărit din elicopter.

Toma-Alexandru Zerestea, copilul dispărut de la o fermă din judeţul Sibiu, a fost găsit în viaţă după aproape două zile de căutări.

Băiatul a fost observat din elicopter, iar imediat ce salvatorii din teren au primit coordonatele, aceştia s-au îndreptat spre el.

Tatăl copilului de cinci ani și localnicii spun că Dumnezeu a făcut o minune în acest caz, având în vedere că micuțul a supraviețuit singur, în apropierea unei zone frecventate de animale.