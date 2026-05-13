Zelenski, mesaj ferm de la București: Trebuie să demonstrăm că NATO este puternic

Președintele Ucrainei a vorbit despre cerințele Rusiei dinainte de invazie, ca Ucraina să revină la frontierele vechi, o cerință „prostească și de neacceptat”.

Zelenski a avertizat că Rusia nu va rata șansa, dacă i se va permite.

„Sarcina noastră este să ne asigurăm că niciodată Rusia nu va mai putea transmite asemenea ultimatumuri, să domine sau să destabilizeze vecinii sau să înceapă războaie, fără a suferi consecințe. Acestea sunt elementele comune ale securității noastre azi: să ne asigurăm că Rusia e împiedicată să mai poarte război indiferent cu care vecin”, a spus Zelenski.

Zelenski a mulțumit celor prezenți la Summitul B9, pentru sprijinul acordat Ucrainei în toată perioada războiului.

„Sprijinul dumneavoastră și modul în care lucrăm laolaltă pentru apărare și securitate, energie și alte domenii este vital pentru Ucraina și este cel mai important lucru care oprește Rusia în momentul de față. În acest context, contăm pe sprijinul european, pe pachetul de sprijin de 90 de miliarde de euro”, a mai spus Zeleski.

Președintele ucrainean a mai spus că la Summitul NATO de la Ankara trebuie să se discute dificultățile economice și trebuie ca aliații să facă tot ce se poate ca Summitul B9 transmite semnale pozitive pentru toată comunitatea euroatlantică.

„Trebuie dovedit că NATO este puternic și nu se va dezmembra. De asemenea, trebuie să nu ne temem să discutăm cu Uniuena Europeană care se poate baza pe forțele proprii pentru apărare”, a mai spus Zelenski.

