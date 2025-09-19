Trump îl sfătuiește pe Starmer să folosească armata pentru a opri migranții din Canalul Mânecii

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   11:30
Președintele american, Donald Trump, i-a spus premierului britanic, Keir Starmer, cum să oprească ambarcațiunile mici care traversează în mod ilegal Canalul Mânecii. „Ar trebui să folosiți armata!”, l-a sfătuit Trump pe Starmer.

Președintele SUA a făcut sugestia în timp ce stătea alături de prim-ministru la o conferință de presă în timpul vizitei din Marea Britania. Trump a avertizat că migrația ilegală „va distruge [...] țările din interior” și a spus „nu contează dacă soliciți armata” pentru a se ocupa de ambarcațiunile mici, potrivit Sky News. Președintele american s-a referit și la propriile acțiuni privitoare la migranții ilegali care trec granița dintre SUA și Mexic.

Keir Starmer a răspuns vorbind despre acțiunile Regatului Unit, inclusiv despre prima deportare în cadrul acordului „unu intră, unul iese” cu Franța, care a avut loc joi dimineață. Alte schimburi cu Franța sunt programate să aibă loc în această săptămână și săptămâna viitoare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Donald Trump keir starmer imigranti
