Blocaj total în Ormuz: Trump se plânge de lipsa de «entuziasm» a aliaților

Germania, Spania și Italia au exclus participarea la orice misiune în Golful Persic, cel puțin pentru moment. Marea Britanie și Danemarca au spus că analizează modalități de ajutor, dar subliniază necesitatea dezescaladării. Franța a declarat că probabil va oferi sprijin.

Trump a povestit o conversație sugestivă, fără să numească țara. „Avem unele țări în care avem 45.000 de soldați care îi protejează de pericol. Și ei bine, am prefera să nu ne implicăm, domnule", a spus el, potrivit Reuters.

Iranul a răspuns atacurilor SUA-Israel folosind drone, rachete și mine pentru a închide efectiv strâmtoarea. Prin această cale navigabilă trece în mod normal o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.

Atacurile au zguduit piețele energetice globale. Prețurile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani. Creșterea costurilor benzinei pentru consumatorii americani amenință agenda economică internă a lui Trump și perspectivele republicanilor la alegerile intermediare din noiembrie.

Luni dimineață, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că SUA nu au nicio problemă cu faptul că unele nave iraniene, indiene și chineze traversează strâmtoarea, cel puțin pentru moment. Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 1% luni.

Trump nu a menționat numele niciunei țări care s-a angajat să ajute, dar a spus că nivelul de entuziasm al fiecărei națiuni contează pentru el.

