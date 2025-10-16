Trump strânge fonduri de la giganți tech pentru sala de bal a Casei Albe

Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai aproape două duzini de corporații, inclusiv giganți tech precum Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft și Palantir.

Lista invitaților la cina din Sala de Est a inclus și companii de tutun precum Altria și Reynolds American, giganți din telecomunicații - T-Mobile și Comcast, dar și reprezentanți ai industriei criptomonedelor, precum Coinbase, Ripple, Tether și gemenii Winklevoss, fondatorii bursei de criptomonede Gemini, potrivit CBS News.

Alți invitați notabili au fost magnatul petrolier Harold Hamm, industriașul din industria zahărului Pepe Fanjul și proprietarii Tampa Bay Buccaneers, Edward și Shari Glazer.

Deși nu este clar câți dintre cei aproximativ 128 de participanți și-au deschis deja portofelele pentru proiectul de 200 de milioane de dolari, Trump le-a mulțumit celor prezenți pentru că au donat „sume enorme de bani” și a spus că costurile au fost „acoperite în totalitate”.

„Mulți dintre voi ați fost cu adevărat foarte generoși. Câțiva dintre voi stați aici și spuneți: «Domnule, 25 de milioane de dolari ar fi o sumă potrivită?» Eu am răspuns: «O accept»", a declarat președintele.

Administrația Trump a anunțat planurile de a adăuga o sală de bal de 8.361 metri pătrați la aripa estică în timpul verii, construcția începând luna trecută. Trump a declarat miercuri că sala de bal va avea spațiu pentru până la 999 de oaspeți și ferestre cu geamuri antiglonț pe toate laturile.

Casa Albă susține că proiectul va fi finanțat în întregime de donatori privați, nu de contribuabili. Mai multe companii s-au angajat să doneze 5 milioane de dolari sau mai mult, printre care Google - care a acceptat să doneze 22 de milioane de dolari luna trecută pentru a soluționa un proces intentat de Trump în legătură cu suspendarea sa de pe YouTube după 6 ianuarie 2021.

Casa Albă colaborează cu organizația non-profit Trust for the National Mall pentru a strânge fonduri. Donatorii sunt eligibili pentru o formă de „recunoaștere”, posibil sub forma gravării numelor lor pe cărămizi sau pietre.

Campania de strângere de fonduri a stârnit critici. „Credeți că suntem atât de proști încât să credem că își dau banii pe gratis?”, a întrebat senatoarea democrată Elizabeth Warren din Massachusetts într-o postare miercuri.

Sala de bal face parte dintr-o serie de proiecte de renovare întreprinse de Trump de la revenirea la Casa Albă la începutul acestui an. El a instalat noi stâlpi de steag masivi, a transformat Rose Garden într-o terasă, a redecorat Biroul Oval cu mobilier auriu și a instalat un "Presidential Walk of Fame" cu fotografii ale predecesorilor săi - cu excepția fostului președinte Joe Biden.

În ultimele zile, Trump a sugerat și construirea unui arc de triumf în Virginia, peste râul Potomac, vizavi de Lincoln Memorial. Întrebat pentru cine este arcul, președintele a răspuns: „Pentru mine”.

(sursa: Mediafax)