Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: „Trebuie să-i batem zdravăn pe radicalii de stânga!"

Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: „Trebuie să-i batem zdravăn pe radicalii de stânga!”

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   11:15
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: „Trebuie să-i batem zdravăn pe radicalii de stânga!”
Sursa foto: Hepta/Charlie Kirk si Donald Trump

Președintele Donald Trump a atacat „radicalii de stânga”, în urma asasinării activistului politic Charlie Kirk, dar și-a îndemnat susținătorii să urmeze o cale pașnică, informează Politico.

Președintele Trump a declarat că „radicalii de stânga” reprezintă o amenințare și că „trebuie să-i batem zdravăn”.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, acesta a blamat discursul stângii pentru moartea lui Kirk: „Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră”.

În același timp, el a subliniat că răspunsul comunității conservatoare ar trebui să fie unul pașnic, menționând „Kirk a fost un susținător al nonviolenței”.

În plus, președintele Trump a anunțat că îi va acorda post-mortem lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială pentru Libertate.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: ucidere charlie kirk donald trump radicalii de stânga
