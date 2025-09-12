x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Preşedintele Trump declară că presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk a fost arestat

Preşedintele Trump declară că presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk a fost arestat

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   15:45
Preşedintele Trump declară că presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk a fost arestat
Sursa foto: Hepta/Donald Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că presupusul ucigaş al activistului conservator Charlie Kirk a fost arestat, transmit AFP, Reuters şi EFE.

"Cred că l-am prins", a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News, adăugând că o persoană care îl cunoaşte pe suspect l-a denunţat.

Ucigaşul lui Kirk a eludat poliţia şi agenţii federali timp de mai bine de 24 de ore după incidentul de miercuri, în care un lunetist a tras un singur foc de armă care l-a ucis pe Kirk în timpul unei apariţii la Universitatea Utah Valley din Orem.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trump ucigas charlie kirk arestat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri