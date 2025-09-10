Șeful Casei Albe cere UE să-l preseze pe Putin cu tarife de 100% pentru China și India

El a făcut această cerere, relatată inițial de Financial Times, în timpul unei întâlniri de marți între oficiali americani și UE, în care au fost discutate opțiuni pentru creșterea presiunii economice asupra Rusiei.

Propunerea vine în contextul în care Trump se luptă să negocieze un acord de pace între Moscova și Kiev și în contextul în care atacurile Rusiei asupra Ucrainei se intensifică .

Separat, Trump a declarat marți reporterilor că intenționează să discute telefonic cu Putin săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare.

(sursa: Mediafax)