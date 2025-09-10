x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Sep 2025   •   11:30
Șeful Casei Albe cere UE să-l preseze pe Putin cu tarife de 100% pentru China și India
Sursa foto: Hepta

Președintele american, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% asupra Chinei și Indiei, ca parte a eforturilor sale de a-l forța pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat pentru BBC o sursă familiarizată cu discuțiile.

El a făcut această cerere, relatată inițial de Financial Times, în timpul unei întâlniri de marți între oficiali americani și UE, în care au fost discutate opțiuni pentru creșterea presiunii economice asupra Rusiei.

Propunerea vine în contextul în care Trump se luptă să negocieze un acord de pace între Moscova și Kiev și în contextul în care atacurile Rusiei asupra Ucrainei se intensifică .

Separat, Trump a declarat marți reporterilor că intenționează să discute telefonic cu Putin săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Donald Trump Vladimir Putin ue tarife China india
