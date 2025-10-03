Trump dă ultimatum grupării Hamas până duminică la miezul nopții pentru a accepta acordul de pace

Președintele american Donald Trump devine nerăbdător, în timp ce Benjamin Netanyahu i-a aprobat planul de pace.

„Pacea va domni în Orientul Mijlociu într-un fel sau altul ”, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth.



El a dat un ultimatum Hamasului: „ Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara, la ora 18:00, la Washington, D.C. Toate țările au semnat! Dacă nu se ajunge la acest acord de ultimă șansă, iadul, cum nu s-a mai întâmplat niciodată, va izbucni împotriva Hamasului.”

(sursa: Mediafax)