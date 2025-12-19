Trump nu exclude un război cu Venezuela, iar SUA intensifică loviturile asupra industriei petroliere

Administrația Trump refuză să excludă posibilitatea unui război cu Venezuela, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și regimul condus de Nicolas Maduro.

Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat NBC News, că o confruntare militară rămâne „pe masă”, în contextul unei campanii americane tot mai agresive în regiunea Caraibelor.

Declarațiile vin după ce forțele americane au confiscat un petrolier sancționat în largul coastelor Venezuelei, măsură care a determinat autoritățile de la Caracas să ordone marinei militare să escorteze navele care transportă petrol.

Potrivit datelor din industrie, această acțiune a provocat perturbări majore în așa-numita „flotă fantomă” folosită pentru exporturile de petrol venezuelean, afectând serios veniturile guvernului Maduro.

Secretarul de stat Marco Rubio a transmis că Statele Unite își rezervă dreptul de a folosi „toate instrumentele puterii naționale” pentru a-și apăra interesele și a confirmat că scopul este schimbarea actualei situații politice din Venezuela.

El a subliniat că regimul de la Caracas este considerat ilegitim și acuzat de cooperare cu organizații teroriste și rețele de trafic de droguri.

Analiștii spun că blocada maritimă și confiscarea petrolierelelor reduc semnificativ capacitatea Venezuelei de a vinde petrol, în special către China, și cresc presiunea asupra regimului Maduro.

În același timp, aproximativ 15.000 de militari americani sunt desfășurați în apropierea granițelor Venezuelei, iar operațiunile navale ale SUA au dus, potrivit surselor citate, la zeci de victime în ultimele luni.

(sursa: Mediafax)