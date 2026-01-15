Tusk îl critică pe Trump pentru o afirmaţie despre Zelenski

Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace pregătit de Statele Unite, a scris Tusk pe X.



"Singurul răspuns al Rusiei a fost acela de a lansa noi atacuri cu rachete asupra oraşelor ucrainene. De aceea, singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei. Ştiţi cu toţii asta", a scris el.



Într-un interviu acordat Reuters, Trump a răspuns la întrebarea de ce negocierile conduse de SUA nu au dus încă la încheierea războiului din Ucraina spunând: "Zelenski".



Trump a continuat afirmând că, în opinia sa, preşedintele rus Vladimir Putin era mai dispus decât conducerea ucraineană să încheie un acord şi să pună capăt luptelor.



Polonia, membră a UE şi NATO, este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care este atacată de Rusia. Joacă un rol central ca centru logistic pentru ajutorul militar occidental către Kiev.

AGERPRES