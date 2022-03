Ucraina anunţă că încă un general rus a fost ucis în luptele din Herson

Armata ucraineană a precizat că Rezantsez era comandantul Armatei 49 de Arme Combinate a Districtului Militar Sudic al Federației Ruse, potrivit CNN.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat afirmația ucraineană.

Până în prezent, se crede că aproximativ șase generali ruși au fost uciși de la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, precum și un comandant adjunct al flotei din Marea Neagră.

The #Ukrainian media quoted the AFU as saying that Lieutenant General Yakov Rezantsev, commander of the 49th Combined Arms Army of the Southern Military District, was slain pic.twitter.com/bSjonCgSQ2