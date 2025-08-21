„Războiul Stelelor” în Marea Neagră: Ucraina distruge o barcă de patrulare rusească cu un laser ghidat de dronă

Atacul din 20 august a fost efectuat cu o rachetă, ghidată de un laser operat de pe o dronă, a precizat HUR.

Anterior, armata ucraineană declarase că Ucraina folosea deja tehnologii laser pentru a lovi ținte rusești.

Zaliznîi Port, odinioară o stațiune populară la Marea Neagră, a fost ocupată de Rusia în 2022.

Localitatea se află la aproximativ 60 de kilometri sud de orașul Herson.

