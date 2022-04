Un primar din Ucraina descrie interogatoriul "dur" al răpitorilor ruși

"Au fost șase zile periculoase pentru că am înțeles că pentru ruși viața mea și a civililor valorează zero", a declarat la Roma Ivan Fedorov, primarul orașului Melitopol, care se află acum sub control rusesc, la o lună după ce a fost eliberat.

Ucraina a declarat că Fedorov a fost răpit pe 11 martie, după ce forțele ruse au cucerit Melitopol, care se află la vest de orașul asediat Mariupol, în regiunea sudică pe care Rusia încearcă să o controleze. Kievul a anunțat eliberarea lui Fedorov în cadrul unui schimb de prizonieri la 16 martie.

Rusia, care își numește acțiunile din Ucraina o "operațiune militară specială", nu a făcut niciun comentariu cu privire la detenția primarului sau la schimbul de prizonieri raportat de Ucraina.

Fedorov, care s-a întâlnit sâmbătă cu Papa Francisc și cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, înainte de a participa la o slujbă în ajunul Paștelui, a declarat că a cerut Vaticanului să intervină pe lângă președintele rus Vladimir Putin pentru a garanta coridoare umanitare pentru Mariupol, care s-a confruntat cu bombardamente devastatoare.

Maiorul Serhiy Volyna, comandantul brigăzii 36 de pușcași marini din Ucraina, care încă luptă în Mariupol, a apelat și el la ajutorul papei într-o scrisoare postată luni pe Telegram.

Descriind detenția sa de către forțele rusești în departamentul de poliție din Melitopol, Fedorov a declarat într-un interviu: "Au venit la mine, noaptea, cinci sau șapte soldați și am vorbit timp de aproximativ patru sau cinci ore, un dialog dur".

"Au vrut să dea un exemplu cu mine despre ce se va întâmpla dacă nu vom fi de acord cu ceea ce vor rușii", a declarat primarul pentru Reuters și ziarul italian Il Messaggero, spunând că s-a confruntat cu tortură "psihologică", dar nu fizică.

"Soldații ruși au presupus că vor fi bine primiți, dar nu a fost așa... și de aceea rușii au fost foarte, foarte furioși", a spus el.

"Nu există mâncare în orașul meu. Nu există nicio farmacie. Jumătate din orașul meu este distrus. Mai mult de 200 de persoane au fost răpite. Nu este sigur să te plimbi pe străzi", a spus el.

Rusia neagă că ar fi vizat civili și respinge ceea ce Ucraina spune că sunt dovezi ale atrocităților, afirmând că Kievul le-a înscenat pentru a submina negocierile de pace. Moscova afirmă că a lansat acțiunea militară în urmă cu aproape două luni pentru a demilitariza Ucraina și a eradica ceea ce numește naționalism periculos.

Fedorov, care a declarat că a rămas în contact regulat cu locuitorii din Melitopol, a spus că l-a invitat pe papă să viziteze Ucraina pentru că "poate că poate opri acest război".

Papa Francisc a criticat implicit Rusia, făcând apel la încetarea unui război care a implicat o agresiune și o invazie nejustificată. Adresându-se lui Fedorov și altor ucraineni în cadrul slujbei din ajunul Paștelui, papa a spus: "Aveți curaj, suntem cu voi".

