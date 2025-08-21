Ungaria se oferă să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina

Ungaria a reiterat joi disponibilitatea de a găzdui negocieri de pace între Rusia și Ucraina. Ministrul de externe Peter Szijjarto a spus, într-un podcast transmis pe Facebook, că Budapesta ar putea oferi „condiții corecte și sigure” pentru un astfel de eveniment, subliniind că țara sa ar fi onorată să contribuie la succesul eforturilor de pace.

Declarațiile vin după ce publicația Politico a scris că Washingtonul analizează Budapesta drept locație pentru o posibilă întâlnire trilaterală între președintele american Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit sursei, Serviciul Secret al SUA pregătește deja logistica unui astfel de summit.

În același timp, Szijjarto a negat informațiile vehiculate de Reuters și Bloomberg, conform cărora Trump ar fi discutat luni cu premierul Viktor Orban despre procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană. „Vreau să fie foarte clar: nu a existat un astfel de apel. Nu a fost. Punct”, a afirmat șeful diplomației ungare.

(sursa: Mediafax)