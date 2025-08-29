Ungaria a dat în judecată UE pentru folosirera activelor rusești înghețate, cu scopul sprijinirii Ucrainei

Procesul contestă decizia din 2024 a Consiliului UE de a aloca asistență militară Ucrainei prin intermediul Facilității Europene pentru Pace (EPF), principalul instrument de ajutor pentru apărare al blocului comunitar.

Măsura, implementată în februarie 2025, acordă Ucrainei 99,7% din plățile de dobânzi provenite din activele rusești înghețate, în valoare de aproximativ 3-5 miliarde de euro ca sprijin pe an.

Ungaria a obstrucționat în mod repetat ajutorul acordat Ucrainei, sancțiunile împotriva Rusiei și discuțiile de aderare ale Kievului.

330 de miliarde de dolari ale Rusiei, blocate de UE

Țările occidentale au imobilizat aproximativ 300 de miliarde de dolari în active suverane rusești la izbucnirea războiului la scară largă, aproximativ două treimi fiind deținute în UE.

Într-un proces intentat inițial la Curtea de Justiție a UE și ulterior trimis Tribunalului General, Budapesta solicită „anularea deciziei... privind alocarea sumelor pentru măsuri de asistență pentru furnizarea de sprijin militar Forțelor Armate Ucrainene” și „obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată”.

Budapesta susține că EPF a încălcat legea ignorând veto-ul său, deoarece nu este un „stat membru contributor”.

Ar putea dura ani până când instanța ajunge la un verdict, în timp ce finanțarea UE ar putea continua și în cadrul instrumentului Facilității pentru Ucraina.

În iunie 2024, Ungaria a intentat un proces similar contestând o decizie a EPF de a sprijini Ucraina, iar cazul este încă în curs de judecată.

UE și statele sale membre au furnizat Ucrainei asistență financiară, militară și umanitară în valoare de aproape 186 de miliarde de dolari, inclusiv 12,8 miliarde de dolari prin intermediul EPF, de când Rusia a lansat invazia sa la scară largă în 2022.

Vestea vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Kiev și Budapesta. Cele două țări au avut un schimb de retorică aspră după ce dronele ucrainene au atacat în mod repetat conducta rusească Drujba, care livrează petrol și către Ungaria și Slovacia.