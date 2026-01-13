Ungaria va intenta acțiuni legale dacă UE aprobă Acordul comercial Mercosur

Ministrul István Nagy a subliniat că guvernul va face tot ce îi stă în putință pentru a împiedica intrarea în vigoare a acordului.

Dacă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna acordul, guvernul ungar va face apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene deoarece clauza de salvgardare inclusă în acord nu oferă o protecție suficientă fermierilor europeni.

„Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple, nu îl vom accepta”, a subliniat ministrul, adăugând că vor să folosească petiția pentru a obține o amânare, astfel încât acordul de liber schimb dintre UE și America de Sud să nu intre niciodată în vigoare, deoarece ar însemna sfârșitul agriculturii europene”, scrie hungarytoday.hu

„Guvernul național este întotdeauna alături de fermierii maghiari”, a declarat István Nagy în postarea sa.

Acordul UE-Mercosur este un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și patru țări sud-americane (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay). Acordul ar deschide o piață în valoare de sute de milioane pentru întreprinderile europene și ar economisi miliarde de euro din taxe vamale în fiecare an. Cu toate acestea, acordul ar avea o serie de efecte negative asupra agriculturii europene și asupra mijloacelor de trai ale fermierilor, competitivității și securității alimentare. Recent, peste 8.000 de tractoare au participat la un protest la Bruxelles al fermierilor din statele membre ale UE împotriva acordului de liber schimb, precum și a reducerilor bugetare ale politicii agricole commune, a mai scris site-ul citat.