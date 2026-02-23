Ungaria va permite sancțiuni anti-Rusia, doar dacă primește petrol din Rusia

Decizia vine după întreruperea fluxului de petrol rusesc, la sfârșitul lunii ianuarie, în urma avarierii oleoductului Drujba pe teritoriul ucrainean. Budapesta acuză Kievul că nu face suficiente eforturi pentru reluarea transportului, în timp ce autoritățile ucrainene susțin că problema este legată de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice.

„Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol (rusesc n.n.) către Ungaria, nu vom permite adoptarea unor decizii importante pentru ei”, a spus Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe.

Mișcarea guvernului condus de Viktor Orbán are loc într-un context politic tensionat. Ungaria a amenințat deja că va bloca și un împrumut european de aproximativ 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, folosind dependența energetică de petrolul rusesc drept argument principal.

Retorica antiucraineană și anti-Bruxelles s-a intensificat pe fondul campaniei electorale pentru scrutinul parlamentar din Ungaria, programat în aprilie. Potrivit unor evaluări citate de presa europeană, partidul Fidesz al lui Orbán se confruntă cu o competiție mai strânsă decât în alegerile anterioare, iar premierul încearcă să mobilizeze electoratul prin teme legate de suveranitate și securitate energetică.

În ultimele zile, partidul de guvernământ a lansat inclusiv un clip de campanie realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care un soldat ungar este executat pe câmpul de luptă - o imagine șocantă menită să sugereze riscurile implicării Ungariei în războiul din Ucraina, mesaj tipic pentru strategia politică a lui Orbán.

Ungaria și Slovacia continuă să importe volume importante de petrol rusesc prin conducta Drujba, beneficiind de derogări de la sancțiunile europene