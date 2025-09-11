Unitate de fațadă? Cât de solidă este prietenia Xi - Putin - Kim

Dincolo de cordialitatea afișată la întâlnirea fără precedent dintre Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, de săptămâna trecută, există limite perceptibile ale așa-numitei „alianțe autocratice”, care sfidează Occidentul.

Deși parada militară din 3 septembrie, găzduită de China, a stârnit îngrijorări în rândul unor lideri mondiali, care au văzut în aceasta un posibil moment de cotitură geopolitică, chinezii, rușii și nord-coreenii sunt departe de a forma un bloc coerent.

Absența unui summit trilateral oficial și incertitudinea privind mari proiecte economice - precum construcția unui gazoduct - arată în mod clar limitele colaborării.

În același timp, angajamentele vagi privind o cooperare mai strânsă par mai degrabă încercări de a câștiga pârghii în eventuale negocieri cu președintele american, Donald Trump, susțin diplomați, parlamentari și analiști internaționali, citați de Reuters.

„Nu văd asta ca pe o declarație a unei noi ordini mondiale”, afirmă Victor Cha, șeful Departamentului de geopolitică și politică externă al „Center for Strategic and International Studies” din Washington. „Este o declarație de dezordine și oportunism, bazată pe un interes personal miop”, adaugă el.

Cu toate acestea, „optica contează”, avertizează, sub protecția anonimatului, un diplomat american de rang înalt din Asia.

„Deși China, Rusia și Coreea de Nord vor continua să aibă divergențe în anumite domenii de politică, toate trei au arătat limpede că sunt unite în antipatia lor față de sistemul internațional condus de SUA”, precizează acesta

La rândul său, în discursul de demisie rostit duminică, fostul premier japonez Shigeru Ishiba a atras atenția că imaginea vecinilor săi înarmați nuclear, aliniați pe aceeași platformă, reprezintă un risc major de securitate.

De asemenea, șefa diplomației europene Kaja Kallas a descris evenimentul drept o „alianță autocratică în formare”.

Nu în ultimul rând, președintele Trump a scris pe rețeaua „Truth Social” că Xi, Putin și Kim conspiră împotriva lui, într-o afirmație pe care Kremlinul a ironizat-o.

Un oficial american a adăugat, ulterior, că Trump este „dezamăgit să vadă unele țări de partea Chinei” și că „America va reevalua situația”, fără a oferi însă alte detalii.

Semne de neînțelegere

Parada militară de la Beijing a fost o demonstrație diplomatică de forță pentru președintele chinez, care l-a ajutat pe omologul său rus să contracareze narațiunile occidentale privind izolarea lui internațională din cauza războiului din Ucraina și, de asemenea, i-a oferit liderului nord-coreean un sprijin implicit pentru arsenalul nuclear interzis.

Totuși, deși Xi a avut întrevederi bilaterale atât cu Putin, cât și cu Kim, cei trei lideri nu s-au așezat împreună la masa unui summit oficial.

„China nu pare să transmită semnalul că începe o cooperare trilaterală oficială”, este de părere Jenny Town, directoarea proiectului „38 North” din Washington, care se ocupă cu monitorizarea Coreei de Nord.

Aceasta sugerează că o demonstrație de forță mai directă, precum exerciții militare comune, cu participarea celor trei puteri, rămâne o perspectivă îndepărtată.

Situația contrastează cu strategia Statelor Unite, care își proiectează puterea globală prin alianțe de securitate consacrate, precum NATO, și prin summituri multilaterale cu Japonia și Coreea de Sud sau prin grupul „Quad”, alături de Japonia, Australia și India.

Pe plan economic, au existat câteva rezultate mai tangibile, cel mai notabil fiind un „memorandum de strânsă legătură” între Rusia și China pentru un uriaș gazoduct, anunțat în timpul summitului.

Cu toate acestea, în timp ce Putin a promovat intens proiectul, Beijingul nu l-a menționat deloc în comunicatele oficiale și a evitat răspunsurile pe acest subiect la conferințele de presă.

Obstacole majore - precum prețul și condițiile de livrare a gazului spre China, prin Siberia, pe o distanță de 3.000 de kilometri - continuă să blocheze proiectul, aflat de mult timp în impas.

În același timp, China refuză să-și deschidă piața de grâu pentru iarnă, a recunoscut ministrul rus al Agriculturii, Oksana Lut, care l-a însoțit pe Putin la Beijing, în încercarea de a obține accesul pe această piață.

După summit, au apărut totuși semne că Beijingul ia în considerare deschiderea pieței interne de obligațiuni pentru companiile rusești excluse din capitalul occidental.

Ministerul rus de Finanțe a avertizat însă că ar prefera ca aceste emisiuni de obligațiuni să fie realizate pe piața locală.

Umbra lui Trump

Prezența unui număr important de oficiali chinezi din domeniul economic la prima întâlnire față în față dintre Xi Jinping și Kim Jong Un din ultimii șase ani sugerează că pe agendă s-au aflat și chestiuni comerciale.

Comunicatul oficial al Beijingului privind discuțiile nu a menționat deloc, pentru prima dată după mulți ani, termenul „denuclearizare”, fapt interpretat de unii analiști drept o concesie majoră făcută lui Kim.

Ca reacție, Ministerul de Externe al Coreei de Sud a cerut Chinei să joace un rol constructiv în readucerea Phenianului la masa negocierilor privind programul său nuclear.

Potrivit presei de stat chineze, Xi i-a transmis ulterior lui Kim, printr-o scrisoare, că Beijingul este pregătit să intensifice comunicarea strategică cu Coreea de Nord.

Totuși, probleme delicate, precum statutul muncitorilor nord-coreeni aflați în China, rămân nerezolvate. În acest context, limbajul prietenos poate fi mai degrabă un instrument de negociere cu Washingtonul, în condițiile în care Donald Trump ar dori întâlniri atât cu Xi, cât și cu Kim.

Trump urmează să efectueze o vizită în regiune la sfârșitul lui octombrie, cu ocazia summitului APEC din Coreea de Sud, ceea ce ar putea deschide calea unor discuții directe cu Xi, în plin conflict comercial între cele mai mari două economii ale lumii.

Deși liderul nord-coreean nu a arătat până acum niciun semn că ar vrea să reia dialogul cu Trump, blocat după eșecul summitului din 2019, serviciile de informații de la Seul monitorizează posibilitatea ca acest val de diplomație să creeze o fereastră de oportunitate.

Deocamdată, chiar dacă pentru Kim relația sa cu SUA nu pare o prioritate, Xi și Putin nu sunt dispuși să-l irite prea tare pe șeful Casei Albe, cel puțin de dragul aparențelor.