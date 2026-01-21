Ursula von der Leyen spune că UE este pregătită să riposteze la tarifele impuse de Trump

„Ne aflăm la o răscruce”, a spus Ursula von der Leyen, șefa executivului UE, vorbind miercuri în fața Parlamentului European, la Strasbourg, potrivit Bloomberg.

„Europa preferă dialogul și soluțiile, dar suntem pe deplin pregătiți să acționăm, dacă va fi necesar, cu unitate, urgență și hotărâre”, a subliniat șefa Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a susținut și că nu se mai poate reveni la ordinea mondială pe care Europa a construit-o timp de decenii împreună cu SUA.

„Schimbarea ordinii internaționale nu este doar seismică, ci și permanentă. Trăim acum într-o lume definită de forța brută”, a spus ea.

„Chiar dacă multora dintre noi nu ne place”, a adăugat ea, „trebuie să gestionăm lumea așa cum este acum”.

Discursul lui von der Leyen indică o orientare spre o abordare mai fermă față de amenințările repetate ale lui Trump la adresa Europei. Mesajul vine în condițiile în care șefa UE este presată să răspundă mai dur la agresivitatea lui Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va impune, de la 1 februarie, tarife pentru Danemarca, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda, precum și pentru Marea Britanie și Norvegia, în contextul disputei legate de Groenlanda.

Von der Leyen a spus că tarifele suplimentare ar fi „pur și simplu greșite”.

Șefa Comisiei a reiterat că blocul comunitar pregătește măsuri pentru sprijinirea Groenlandei printr-un „val masiv de investiții europene pe insula semiautonomă”, pentru susținerea economiei locale și a infrastructurii.

De asemenea, ea a spus că UE va „consolida aranjamentele de securitate” cu Regatul Unit, Canada, Norvegia și Islanda și va lucra, în lunile următoare, la o nouă strategie de securitate.

(sursa: Mediafax)