Jurnalul.ro Ştiri Externe

Von der Leyen, după convorbirea cu Trump și Zelenski: Putin să „vină la masa negocierilor”

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   20:30
Von der Leyen, după convorbirea cu Trump și Zelenski: Putin să „vină la masa negocierilor”
Sursa foto: Hepta/Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că a discutat cu Volodimir Zelenski și Donald Trump despre atacul Rusiei asupra Kievului, potrivit BBC.

„Putin trebuie să vină la masa negocierilor”, scrie ea într-o postare pe X.

„Trebuie să asigurăm o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile, care să transforme țara într-un ‘arici de oțel’, a mai precizat Von Der Leyen.

Anterior, ea spusese că este „indignată” de atacul Rusiei, numindu-l „un atac și asupra delegației noastre din UE”.

Atacul de joi s-a produs în cadrul celui mai grav asalt rusesc asupra capitalei ucrainene de la începutul lunii iulie, cu aproape 600 de drone și 31 de rachete lansate peste noapte. Cel puțin 18 persoane, inclusiv patru copii, au murit, iar alte 38 au fost rănite. Sute de clădiri au fost avariate, printre care și sediul misiunii UE.

(sursa: Mediafax)

 

