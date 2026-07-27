Vara de foc a Franței

În numeroase regiuni s-au depășit 40°C, iar valul de căldură a cuprins o zonă foarte întinsă, din Peninsula Iberică până în Franța și Germania. Deși vegetația s-a uscat puternic, incendiile de atunci au rămas izolate, deoarece vântul a fost relativ slab, iar autoritățile au impus restricții severe privind accesul în păduri și folosirea focului.

Situația s-a schimbat radical în această săptămână. În departamentul Gironde, din sud-estul Franței, mai multe focare izbucnite în condiții de secetă extremă și, alimentate de rafale puternice, s-au unit într-un incendiu uriaș, care a ars deja peste 40.000 de hectare. Flăcările au ajuns la aproximativ 15 kilometri de Bordeaux, iar autoritățile avertizează că focul și-a creat propriii curenți de aer, ceea ce îl face extrem de imprevizibil.

La intervenție participă peste 1.400 de pompieri, sute de militari, avioane Canadair și un avion militar A400M adaptat pentru lansarea de substanțe ignifuge. Autoritățile recunosc însă că resursele sunt „întinse la maximum”, deoarece există incendii și în alte regiuni.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a descris intervenția drept „o luptă lungă și dificilă”, iar primarul Bordeauxului, Thomas Cazenave, a declarat că evacuarea orașului „nu este, în acest moment, pe ordinea de zi”, dar municipalitatea este pregătită pentru orice scenariu.

Peste 220.000 de persoane au fost evacuate preventiv din zona Gironde. Circa 7.000 de sinistrați erau cazați ieri în două hale ale centrului expozițional din Bordeaux. Autoritățile locale aveau deja probleme cu găsirea de paturi, mese și personal de deservire pentru adăposturile improvizate.

Au fost închise autostrăzi și linii feroviare din sud-vest pentru a permite accesul echipelor de intervenție și din cauza fumului dens. Autoritățile le cer turiștilor și șoferilor să evite întreaga zonă Gironde.

Deocamdată, incendiul nu a pătruns în Bordeaux, dar suburbiile vestice rămân sub amenințare

Incendii și în alte regiuni ale Franței

Pe lângă Gironde, incendii importante sunt active în Landes (sud-vest), Var (zona Toulon–Saint-Tropez), Hautes-Alpes (sud-est) și Corsica. În unele zone au avut loc evacuări preventive, iar noi focare continuă să apară pe fondul secetei și al temperaturilor foarte ridicate.

Și Spania este în flăcări

Spania traversează o criză similară. Guvernul de la Madrid a declarat stare de urgență națională pentru incendii, peste 100.000 de persoane fiind evacuate în mai multe regiuni, inclusiv în zona Valencia. Valul de căldură și seceta prelungită afectează simultan întreaga Peninsulă Iberică și sud-vestul Franței, confirmând tendința unor sezoane de incendii tot mai lungi și mai violente.