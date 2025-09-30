Vance spune că SUA „se îndreaptă spre un blocaj” după întâlnirea cu democrații

Ambele părți au ieșit din întâlnire afirmând că cealaltă parte va fi vinovată dacă Congresul nu va prelungi finanțarea guvernului după termenul limită de marți la miezul nopții (miercuri, ora 04:00 GMT).

„Cred că ne îndreptăm spre un blocaj”, a declarat vicepreședintele JD Vance.

Democrații spun că orice acord de prelungire a termenului limită trebuie să mențină și beneficiile de sănătate care expiră, în timp ce republicanii lui Trump insistă că finanțarea sănătății și a guvernului trebuie tratate ca probleme separate.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a declarat că cele două părți „au diferențe foarte mari”.

Dacă Congresul nu va lua măsuri, mii de angajați ai guvernului federal ar putea fi concediați, de la NASA până la parcurile naționale, iar o gamă largă de servicii ar fi întrerupte. Instanțele federale ar putea fi nevoite să se închidă, iar subvențiile pentru întreprinderile mici ar putea fi amânate.

Impasurile bugetare au devenit relativ obișnuite la Washington în ultimii 15 ani și sunt adesea rezolvate în ultimul moment. Dar disponibilitatea lui Trump de a ignora sau de a trece peste legile privind cheltuielile adoptate de Congres a introdus o nouă dimensiune de incertitudine.

Trump a refuzat să cheltuiască miliarde de dolari aprobate de Congres și amenință să extindă epurarea personalului federal dacă Congresul permite închiderea guvernului. Doar câteva agenții au publicat până acum planuri detaliate privind modul în care vor proceda în cazul unui blocaj.

Casa Albă a emis luni seara un decret prezidențial prin care prelungește mandatul a peste 20 de comitete consultative federale până în 2027. Rămâne neclar cum vor fi finanțate aceste comitete, care consiliază președintele în domenii precum comerțul și securitatea națională, în contextul incertitudinii generate de blocajul guvernului.

(sursa: Mediafax)