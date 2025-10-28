Venezuela susține că dejucat un atac al CIA sub steag fals

Autoritățile venezuelene au declarat că au descoperit o operațiune care viza distrugătorul cu rachete ghidate USS Gravely, care a acostat duminică în Trinidad - la o distanță de tragere de continentul venezuelean, potrivit AFP.

Pentagonul a desfășurat până acum șapte nave de război în Caraibe și una în Golful Mexic, aparent pentru operațiuni antidrog. Președintele Donald Trump a anunțat, de asemenea, sosirea iminentă a USS Ford, cel mai mare portavion din lume, și a flotei sale.

Venezuela și unii observatori cred că administrația Trump folosește desfășurările militare pentru a exercita presiuni asupra guvernului și a-l detrona pe Nicolas Maduro, pe care Washingtonul nu-l recunoaște drept președinte legitim.

„Cel puțin patru suspecți au fost arestați”, a declarat ministrul de Interne, Diosdado Cabello. Caracas a susținut că celula destructurată a fost „finanțată de CIA” și plănuia să atace distrugătorul și să însceneze o crimă în Venezuela.

Nu au fost oferite alte detalii despre presupușii suspecți. Venezuela susține în mod regulat că a arestat mercenari susținuți de SUA care lucrează pentru a destabiliza administrația Maduro.

Pe lângă consolidarea forțelor navale, Trump a confirmat recent autorizarea operațiunilor CIA în Venezuela și luarea în considerare a atacurilor terestre.

Din septembrie, forțele americane au distrus cel puțin 10 ambarcațiuni despre care au spus că transportau narcotice, ucigând 43 de persoane în apele internaționale.

(sursa: Mediafax)