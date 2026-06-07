Verdict în scandalul familiei Delon: Amenzi cu suspendare pentru cei doi băieți ai actorului

Copiii legendarului star al cinematografiei franceze, decedat în august 2024 la vârsta de 88 de ani, se luptă în instanţă încă de la începutul anului 2024, la scurt timp după ce starea de sănătate a tatălui lor începuse să se înrăutăţească.



Anthony şi Alain-Fabien Delon, în vârstă de 61 de ani şi de 32 de ani, au fost condamnaţi, de asemenea, să îi plătească surorii lor sumele de 2.000 de euro, respectiv 3.000 de euro.



Fiul cel mare va trebui, în plus, să şteargă în următoarele 15 zile înregistrarea publicată pe contul său de Instagram, realizată de fratele său fără ştirea surorii lor Anouchka, pe 5 ianuarie 2024.



În acea conversaţie, fiica lui Alain Delon se declara îngrijorată din cauza zvonurilor despre starea de sănătate a tatălui ei.



"Te iau toţi drept un idiot (...) iar pe mine drept o proastă care-şi manipulează tatăl. (Se spune) că eşti senil, că Anthony o să te plaseze sub tutelă", poate fi ea auzită în acea înregistrare.



Anouchka Delon, absentă de la audierea din instanţă, este "foarte bucuroasă şi uşurată după această decizie care îi face dreptate", a declarat una dintre avocatele sale, Axelle Schmitz.



"Speră că această decizie îi va determina pe fraţii ei să reflecteze la comportamentul lor. Ea doreşte să lase în urmă acest scandal care a rănit-o profund şi are o singură dorinţă: împăcarea", a adăugat avocata.



Doar Alain-Fabien a fost prezent la audierea din proces, pe 17 martie, în timpul căreia a afirmat că a dorit doar să îl protejeze pe Alain Delon.



"Fac totul pentru a cinsti memoria tatălui meu, care nu putea să se apere spre finalul vieţii sale", a declarat el.



Anthony şi Alain-Fabien considerau că tatăl lor era manipulat de sora lor, care le-ar fi ascuns adevărata stare de sănătate a acestuia şi ar fi dorit să îl mute pe celebrul actor în Elveţia din motive fiscale. La rândul ei, Anouchka le reproşa celor doi fraţi că puneau în pericol viaţa actorului din "Ghepardul" şi a spus că dorea să îşi ducă tatăl în Elveţia pentru ca acesta să primească îngrijiri medicale adecvate.



De atunci, relaţiile dintre fraţi s-au deteriorat.



Cel mai tânăr membru al familiei Delon a sesizat, de asemenea, justiţia în septembrie 2025 pentru a obţine anularea ultimului testament al tatălui său, redactat conform dreptului elveţian, care o favoriza pe Anouchka.



O "negociere" în vederea unei soluţionări "pe cale amiabilă" este "încă în curs de desfăşurare" în Elveţia, potrivit unei surse familiarizate cu acest dosar.

AGERPRES