Viktor Orban respinge ideea unor măsuri de austeritate în Ungaria dacă va câștiga alegerile

de Redacția Jurnalul    |    01 Feb 2026   •   11:40
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a respins sâmbătă ideea că ar trebui să introducă măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul bugetar, dacă va câștiga alegerile din aprilie.

Pe 12 aprilie au loc alegeri parlamentare în Ungaria, iar sondajele indică o luptă strânsă între Fidesz, formațiunea lui Orban, și partidul de opoziție Tisza.

Economiștii spun că oricine va câștiga alegerile va avea puține alternative și va trebui să reducă cheltuielile, relatează Reuters.

„Este o minciună sfruntată. Starea economiei ungare nu impune niciun fel de austeritate”, a spus Orbán la un miting de campanie.

La finalul anului trecut, guvernul lui Orbán a majorat țintele de deficit la 5% pentru 2025 și pentru 2026, an electoral, pentru a permite creșterea cheltuielilor. Ulterior, Fitch Ratings a revizuit perspectiva datoriei Ungariei la „negativă”.

Orbán a spus că deficitul trebuie redus „calm, încet și treptat”, pe măsură ce se îmbunătățesc perspectivele economice.

„Nu avem nevoie de austeritate și nu trebuie luat nimic de la oameni”, a adăugat el.

El a spus că o dobândă subvenționată de 3% la creditele ipotecare sau un plan de scutire de impozit pe venit a mamelor cu doi copii până la finalul următorului ciclu guvernamental vor rămâne în vigoare dacă va câștiga alegerile.

(sursa: Mediafax)

 

