Vladimir Putin comentează anularea alegerilor din România

Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care inspiră o mai mare încredere în rândul cetățenilor, dar nu funcționează, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, potrivit agenției ruse Tass.

„Unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a mai spus Putin.

El susține că cercetările sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a elitelor politice din acele state. El s-a referit la România în timpul discursului său.

„Establishmentul nu este dispus să renunțe la putere, înșelându-și în mod deschis propriii cetățeni, escaladând situația pe plan extern și recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări - din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Însă transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.

El a adăugat că procese similare sunt observă în multe țări.

(sursa: Mediafax)