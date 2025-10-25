Rusia, SUA şi Ucraina „aproape de o soluţie diplomatică”, afirmă emisarul special al lui Putin

Emisarul rus Kirill Dmitriev, trimis special al preşedintelui Putin pentru investiţii şi cooperare economică, a declarat sâmbătă că Rusia, Statele Unite şi Ucraina sunt “aproape de o soluţie diplomatică” pentru încheierea războiului început în februarie 2022.

Aflat în vizită la Washington pentru discuţii cu oficiali americani, Dmitriev a afirmat pentru CNN că întâlnirea planificată între Putin şi Donald Trump „nu a fost anulată”, ci doar amânată — urmând să aibă loc „la o dată ulterioară”.

Summitul fusese pus în aşteptare marţi, după ce Moscova a respins apelurile privind un armistiţiu imediat. Trump a anunţat atunci că amână întrevederea de la Budapesta din cauza „lipsei de progres” şi a „momentului nepotrivit”.

„Cred că Rusia, SUA şi Ucraina sunt, de fapt, destul de aproape de o soluţie diplomatică”, a spus Dmitriev, fără a oferi detalii suplimentare despre conţinutul unui eventual acord.

Diplomaţi europeni citaţi de Reuters afirmă că statele UE lucrează împreună cu Ucraina la o nouă propunere de încetare a focului, bazată pe actualele linii ale frontului, şi încearcă în acelaşi timp să menţină SUA în rolul principal al negocierilor.

„Este un pas important al preşedintelui Zelenski să recunoască deja că discuţiile se poartă pe baza liniilor de front. Anterior, poziţia sa era că Rusia trebuie să se retragă complet – aşa că, de fapt, cred că suntem destul de aproape de o soluţie diplomatică ce poate fi convenită”, a adăugat Dmitriev.

Vizita lui Dmitriev în SUA are loc pe fondul unor noi sancţiuni americane aplicate recent asupra a două mari companii petroliere ruseşti, menite să sporească presiunea asupra Kremlinului. Dmitriev a afirmat însă că dialogul cu Washingtonul va continua, dar „numai dacă interesele Rusiei vor fi tratate cu respect”.

El nu a dezvăluit cu cine se va întâlni, dar publicaţia americană Axios a relatat că Dmitriev urmează să se vadă sâmbătă, la Miami, cu Steve Witkoff, emisar special al preşedintelui Trump. Agenţia rusă TASS a transmis că Dmitriev ar urma să aibă şi alte întrevederi, fără a oferi detalii.

„Sancţiunile americane se vor întoarce împotriva lor. Vor face ca benzina să coste mai mult în benzinăriile din Statele Unite”, a mai declarat Dmitriev, sugerând că măsurile împotriva Rusiei ar avea repercusiuni economice pentru consumatorii americani.