Putin și „valiza cu fecale”: măsura bizară prin care liderul rus își protejează sănătatea de ochii lumii

O practică aplicată de ani de zile

Metoda nu este recentă. Conform jurnaliștilor de investigație Regis Gente și Mikhail Rubin, membri ai Serviciului Federal de Protecție (FPS) al Rusiei se ocupă de această operațiune încă din 2017, inclusiv la vizita oficială a lui Putin în Franța. Excrementele sunt strânse în saci speciali și apoi depozitate într-o servietă dedicată, poreclită de presă „valiza cu fecale”.

Potrivit investigațiilor, Putin recurge la această procedură de la începutul mandatului său prezidențial, în 1999. Fosta jurnalistă BBC, Farida Rustamova, confirmă că în deplasările externe, precum cea la Viena, președintele rus a folosit toalete portabile instalate exclusiv pentru el, scrie Express.

Protecție medicală sau paranoia?

Scopul acestei măsuri este unul strict: împiedicarea oricărei încercări de a preleva mostre biologice care ar putea dezvălui informații despre sănătatea liderului rus.

De ani buni, circulă zvonuri privind posibile probleme medicale ale lui Putin, acum în vârstă de 72 de ani. Observațiile de la diverse apariții publice au alimentat speculațiile: mișcări involuntare ale picioarelor la o conferință din Kazahstan, tresăriri vizibile în timpul unei întâlniri cu Alexandr Lukașenko, dar și relatări despre un presupus accident sau chiar stop cardiac.

Kim Jong Un, „partenerul de protocol” al toaletei portabile

Putin nu este singurul lider care recurge la astfel de măsuri. Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un folosește, la rândul său, o toaletă portabilă în timpul vizitelor oficiale. La summitul din Singapore din 2018, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, echipa sa de securitate a transportat o cabină sanitară personală pentru a evita orice risc de scurgere de informații medicale.