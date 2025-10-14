Volodimir Zelenski denunță o nouă noapte de bombardamente rusești împotriva sistemului energetic ucrainean

În regiunea Harkov (nord-est), forţele ruse au lansat mai multe bombe aeriene, lovind între altele o clinică, unde 57 de persoane au fost rănite, iar instituţia spitalicească a fost avariată. Armata rusă a atacat de asemenea infrastructura energetică din această regiune situată la frontieră cu Rusia.



În regiunea Kirovograd (centru), Zelenski a denunţat daunele provocate infrastructurii feroviare din două municipalităţi. Potrivit declaraţiilor făcute la sfârşitul săptămânii trecute de ministrul ucrainean pentru reconstrucţie, Oleksi Kuleba, Rusia a lansat de la începutul lunii august aproape 300 de atacuri împotriva infrastructurii feroviare ucrainene. Unii experţi atribuie aceste atacuri unei încercări a Moscovei de a scoate din uz una dintre principalele căi de aprovizionare cu armament a trupelor ucrainene de pe front.



Mai la nord, în regiunea de frontieră Sumî (nord-est), atacurile ruseşti din noaptea de luni spre marţi au vizat instalaţii energetice şi industriale.



Regiunea Doneţk (est), unde sunt în curs de desfăşurare cele mai intense ostilităţi, a fost vizată de asemenea de bombardamente noaptea trecută în zonele controlate de Ucraina.



"În fiecare zi, în fiecare noapte, Rusia loveşte centralele noastre electrice, liniile noastre de distribuţie a electricităţii şi atacă infrastructura noastră de gaze", a declarat Zelenski în mesajul său, referindu-se la actuala campanie de atacuri ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean în prag de iarnă.



Preşedintele ucrainean a insistat că Ucraina are nevoie de mai multe sisteme Patriot, NASAMS şi SAMP/T de la partenerii săi occidentali pentru a doborî rachetele utilizate de Rusia în aceste atacuri.



Forţele aeriene ucrainene au comunicat, în buletinul lor zilnic, că Rusia a lansat în noaptea de luni spre marţi asupra teritoriului ucrainean un total de 96 drone cu rază lungă de acţiune, dintre care 69 au fost neutralizate de apărarea antiaeriană, în timp ce alte 27 nu au putut fi interceptate şi au lovit şapte locuri distincte în Ucraina, nespecificate în raport.

