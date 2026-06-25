„Totul merge bine pentru Zelenski.” Declarație surprinzătoare a lui Trump despre războiul din Ucraina

Donald Trump a surprins cu o nouă evaluare a situației din Ucraina.

„Totul merge destul de bine pentru Zelenski”, a spus Trump, atunci când a fost întrebat despre ultimele evoluții de pe frontul ucrainean, conform Nexta.

Președintelui SUA a fost întrebat dacă el crede că Ucraina are avantaj în prezent.

„Cel puțin, el rezistă. Mor mulți oameni de ambele părți, dar cred că lucrurile merg destul de bine pentru el”, a răspuns Donald Trump.

Și Departamentul de Stat al SUA a anunțat că Ucraina câștigă războiul. Potrivit Kyiv Post, Jeremy Levin, o autoritate de rang înalt din Departamentul de Stat al SUA, a declarat la Gdansk că Ucraina se află acum într-o fază în care câștigă războiul. Kievul „a schimbat situația” și a preluat inițiativa de pe câmpul de luptă, a mai spus oficialul american.

Potrivit acestuia, forțele ucrainene inversează tiparele anterioare ale conflictului, trecând la ofensivă în timp ce trupele rusești așteaptă iarna. De asemenea, el a subliniat atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești, semnalând în același timp că Washingtonul ar putea înăspri sancțiunile asupra petrolului rusesc în coordonare cu partenerii UE.

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(sursa: Mediafax)