Zelenski, discuții strategice cu liderii europeni despre planul de pace propus de SUA.„Trebuie să asigure o pace reală și demnă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o convorbire comună cu liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei, pentru a armoniza pozițiile privind planul de pace în lucru, elaborat pe baza unui document pregătit de Statele Unite.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri, pe platforma X, că a discutat simultan cu Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz despre viitorul plan de pace destinat să pună capăt războiului din Ucraina.

Liderul ucrainean le-a transmis celor trei oficiali europeni recunoștința sa pentru sprijinul constant și pentru implicarea în negocierile diplomatice care vizează securitatea întregii regiuni.

Potrivit mesajului public, discuțiile au vizat documentul aflat în pregătire pe baza propunerii americane. Zelenski a subliniat că rezultatul trebuie să fie unul solid:

„Apreciem eforturile Statelor Unite, ale președintelui Trump și ale echipei sale, orientate spre încheierea acestui război. Lucrăm la documentul pregătit de partea americană. Acesta trebuie să fie un plan care să asigure o pace reală și demnă”, a transmis liderul ucrainean.

În cadrul convorbirii, cei patru lideri au coordonat principalele puncte ce urmează să fie incluse în planul de pace și au stabilit următorii pași în calendarul diplomatic. Totodată, au convenit ca echipele tehnice să continue negocierile pentru a avansa spre o formulă agreată de toate părțile implicate.

Mediafax