Ce i-a transmis Zelenski lui Trump de Ziua Recunoștinței

Zelenski i-a transmis lui Trump un mesaj de Ziua Recunoștinței, potrivit Sky News. Președintele Volodimir Zelenski le-a urat lui Donald Trump, soției sale și poporului american o Zi a Recunoștinței fericită.

De asemenea, el a mulțumit în numele Ucrainei pentru sprijinul SUA acordat Kievului și i-a cerut lui Trump să intensifice eforturile diplomatice pentru a opri războiul.

„Suntem foarte bucuroși că relația noastră este constructivă și așteptăm cu nerăbdare progrese pozitive suplimentare în diplomație - pentru a pune capăt definitiv războiului Rusiei împotriva poporului nostru”, a transmis Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Relațiile dintre Trump și Zelenski au fost agitate de-a lungul anilor, în special în 2025, de la revenirea liderului american la Casa Albă. Trump și Zelenski au avut o discuție aprinsă în Biroul Oval în februarie, în timpul unei vizite a ucraineanului. Discuția a pornit după ce vicepreședintele american JD Vance a sugerat că Zelenski nu a arătat suficientă recunoștință față de SUA pentru sprijinul acordat Kievului.

De atunci, Zelenski a exprimat în mod regulat sincerele mulțumiri lui Trump, administrației sale și poporului american, în timpul călătoriilor în SUA și pe rețelele de socializare. Se pare că strategia nu a funcționat deplin. Zilele trecute, Trump a declarat că liderii Ucrainei „nu și-au exprimat nicio recunoștință pentru eforturile noastre” într-un mesaj despre război, publicat pe rețelele de socializare.

(sursa: Mediafax)