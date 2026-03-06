Mită în Portul Constanța: Parfenie Octavian-Lică, arestat preventiv

Tribunalul București a decis, vineri, arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a lui Parfenie Octavian-Lică, până la data de 4 aprilie 2026.

Cel de-al doilea funcționar vamal, Gudu Christian, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, până pe 4 mai 2026, a decis Tribunalul București.

Decizia a fost luată după ce o anchetă în acest sens a început după un denunț depus la Direcția Națională Anticorupție în toamna anului 2025 și a fost susținută ulterior de înregistrări și de colaboratori autorizați.

Cei doi funcționari, Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța, au fost reținuți azi noapte de procurorii DNA. Christian Gudu a fost reținut aseară, la ora 23:35, iar Lică Octavian Parfene a fost reținut de DNA începând cu ora 01:50. Ambii au fost prinși în flagrant.

În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități în Portul Constanța, sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat.

Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți.

În două dintre situații, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi fost sprijinit de inculpatul Gudu Christian.

(sursa: Mediafax)