Comisia Europeană dă undă verde pentru „educarea” profesorilor români

Există și noi reguli pentru cheltuirea acestor bani: minimum 65% din suma pe care o primesc profesorii trebuie să meargă spre plata unor cursuri, traininguri sau conferințe pentru îmbunătățirea performanței didactice. În noul context, aceste evenimente ar trebui să fie organizate pe repede înainte, ca profesorii să poată beneficia de ele în vacanța de vară, când au timp să se deplaseze și să participe la cursuri. Fiind incertă alocarea banilor, organizatorii nu s-au aventurat, anul acesta, în lansarea de noi oferte de acest tip, nici nu au avut cum să contracteze somități din domeniu, pentru a le aduce în România, ceea ce înseamnă că și acest an este compromis, din cauza întârzierii banilor. Numărul profesorilor care vor primi primele este cu 18% mai mic decât cel estimat inițial, respectiv 220.000, față de aproximativ 267.000 cât calculase Ministerul Educației.

Din 2023 până în prezent, primele de carieră didactică s-au acordat doar de două ori, iar profesorii doar au putut bifa sprijinul, cei mai mulți cumpărându-și produse IT și cărți. Multe cadre didactice s-au plâns că nu au timp să cheltuiască sumele în timpul scurt prevăzut de lege și trebuie să facă repede o alegere, ca să nu-i piardă. Deși sindicatele din educație au cerut modificarea legii, astfel încât să se poată folosi primele de carieră didactică și după finalul lunii octombrie, la fel ca voucherele de vacanță, legea a rămas neschimbată.

Comisia Europeană a aprobat deblocarea primelor de carieră didactică pentru profesorii din România, ceea ce înseamnă că banii vor ajunge la cadrele didactice, dar nu imediat. Vin și cu noi condiții: minimum 65% din sumă trebuie să se aloce participării la cursuri de formare profesională stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, iar din restul banilor se pot cumpăra cărți, materiale de specialitate sau se pot face alte cheltuieli necesare activităților educaționale, dar care să aibă legătură cu procesul de predare.

„220.000 de profesioniști din educație vor primi câte 1.500 de lei din fonduri europene. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 1.500 de lei per persoană, sub formă de voucher. Măsura este posibilă după ce am aprobat o realocare de 65 de milioane de euro în cadrul Programului Educație și Ocupare (PEO), finanțat prin Fondul Social European Plus”, a anunțat, luni, Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene.

Idee bună, transpusă greșit în lege

Uniunea Europeană investește în calitatea educației pentru a face față transformărilor rapide din societate, iar profesorii trebuie să formeze generațiile viitoare, având acces la resurse moderne și competențe actualizate. Pe aceste nevoi s-a bazat Guvernul României, când a introdus măsura de sprijin pentru cadrele didactice, în urma grevei din educație din anul 2023, dar proiectul a fost scris greșit și nu s-au putut lua bani europeni, până acum.

Conform OUG 58/2023, suma de 1.500 de lei trebuia acordată anual cadrelor didactice și didactice auxiliare, începând cu luna octombrie, și putea fi folosită pentru cursuri de formare, echipamente IT, cărți, aplicații educaționale și alte nevoi didactice, cu o flexibilitate mai mare a cheltuielilor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a explicat ulterior că forma inițială a măsurii nu a fost acceptată de Comisia Europeană, care a cerut condiționarea cheltuielilor și orientarea predominantă către formare profesională. În acel moment, Comisia Europeană impunea ca minimum 50% din sumă să fie utilizată pentru cursuri.

Întârzierea plăților poate fi de 9 luni

Prima de carieră didactică aferentă anului 2025, în valoare de 1.500 de lei, trebuia să se plătească în ianuarie 2026, dar abia acum s-a obținut acordul CE pentru fonduri europene. Prima ar fi trebuit să se acorde în fiecare an, astfel încât profesorii să-și poată plăti inclusiv cursuri și participări la conferințe pentru a-și îmbunătăți metodele de predare, intrând în contact cu experți internaționali. Dar banii s-au dat mereu cu întârziere și nici nu se pot transfera de la un an la altul, ceea ce înseamnă că multe oportunități au fost ratate de profesori, în perioadele în care nu s-au dat acești bani. Pe de altă parte, lipsa totală de predictibilitate pune în dificultate și organizarea unor evenimente de top, la care să poată fi aduși în România cei mai buni experți internaționali, iar astfel, scopul declarat al programului este ratat.

Măsura de sprijin pentru cadrele didactice putea fi una foarte bună, dacă nu era întreruptă, încă de la început, de blocaje birocratice. Problemele au apărut, inițial, după ce Guvernul României nu a reușit să obțină o alocare din bani europeni pentru prima didactică, în 2023. Comisia Europeană aprobase folosirea banilor din Programul Educație și Ocupare 2021-2027, dar în alte condiții, ceea ce a făcut ca proiectul României să fie neeligibil pentru finanțare, deși a fost folosit în negocierea Guvernului cu sindicatele, în timpul grevei din anul 2023.

Inițial, legislația prevedea acordarea acestei prime începând cu luna octombrie a fiecărui an, însă în 2025 Guvernul a condiționat plata de obținerea unui acord din partea Comisiei Europene, prin OUG nr. 156/2024 („ordonanța trenuleț”). Plata banilor nu a fost posibilă, în lipsa aprobării din partea CE, pe care Guvernul României nu a reușit să o obțină. Comisia Europeană a acceptat abia în toamna anului trecut includerea măsurii în PEO, ianuarie 2026 fiind termenul de alocare a banilor conform calculelor făcute atunci.

MIPE atrage atenția asupra faptului că fără modificările legislative necesare, mecanismul de decontare din fonduri europene nu poate fi pus în aplicare. Ministerul a precizat că, în primul trimestru al anului 2026, va fi elaborat un proiect de modificare a OUG 58/2023, care să includă noile reguli privind eligibilitatea cheltuielilor și utilizarea voucherelor.

Cel puțin 975 de lei trebuie folosiți pentru cursuri, iar restul pentru cărți și materiale didactice. Mai sunt și alte câteva cheltuieli eligibile, dar trebuie să fie justificate în procesul de predare.